2019年02月15日 04:10 中國時報 羅瑩雪

陳師孟被提名為監委候選人後，一再發表類似要對付「辦綠不辦藍」法官之言論，政黨色彩鮮明，明顯不適任法律明定應超越黨派之監察委員。然民進黨仗著立法院多數優勢，仍執意通過。

陳師孟上任後，立即展開調查和前總統陳水扁有關之諸多案件，小至司法節娛興表演是否暗諷陳水扁，大至三審定讞之貪瀆案件有無不公，如火如荼，氣勢如虹，卻於宜蘭前縣長林聰賢對違法使用農地課徵房屋稅，接任之代理縣長陳金德卻將之退還案，做出前後民進黨籍縣長皆不違法之結論。遭同僚批太過離譜，才被迫撤回。

九合一選舉後，陳師孟稱選民做了「反民主」的決定，認為選民民主素養低落，是因缺乏自主思考的能力，質疑民進黨對推廣民主教育、法治觀念沒任何規畫，對主權意識、國家危機沒任何提醒，對強調台灣主體性的公民團體沒提供任何資源，怨不得別人。名嘴謝寒冰神翻譯為「民進黨你這蠢貨，拿到政權後就是要洗腦、洗腦再洗腦，沒洗到多數人都把你當爸爸，反對你的全成社會毒瘤之前，絕對不能停止。你做不到這點，輸了能夠怪誰？」引發網友爆笑狂讚。

選後教育部讓管中閔上任，陳師孟表示，若問他台大是誰開的？他會毫不客氣地回答「台大『也』是國民黨開的」。羞辱台大兼打教育部，忘了身為監委，認有弊案就該查，不能胡亂指摘，又無行動。

日前陳師孟針對陳水扁四貪瀆案審理程序提出調查報告，結論是不痛不癢的要北檢自行檢討，沒提彈劾、糾正，也沒提非常上訴，只說「如果換法官本身不合法，有政治操控，等於是解開阿扁後面審判最樞紐的問題。」既未指出分案程序中有任何不合法之處，更未舉任何證據，完全是空話加廢話。對照其先前斷言陳水扁「依照正常程序，用正常法律見解，應該是沒有貪汙。」這份報告等同兒戲。

綜觀陳師孟就任1年多來，每個動作都引發極大爭議。或者大炮打小鳥，沒事找事；或介入司法獨立核心事務，逾越憲政分際；或者硬掰矛盾理由包庇綠營縣長；或以荒謬論述解讀選舉、政事，將以往公正嚴明、萬民景仰之御史大夫形象摧毀無遺，自己也聲名狼藉，淪為笑柄。

就算陳師孟不計個人得失，願為陳水扁和民進黨犧牲奉獻，實際亦未幫扁或黨增添任何利益，反成牽累。

若陳監委還有些理性和自省能力，經歷了這許多，應該察覺，意識形態常使自己看不清事情原貌，判斷失準，以致結果常和預期相悖，與其堅持此不適合之職位，繼續當損人不利己之豬隊友，不如自動請辭，少讓隊友失分，也為自己留下稍微可看的轉身背影。 （作者為前法務部長）

(中國時報)