協商罷工 飛安專業未參與

2019年02月15日 04:10 中國時報 何邦立

我從事航空醫學50載，專長於飛行事故的調查與預防，對飛航安全有40年的實務經驗。這次在春節發生機師罷工事件，實屬社會不幸。可嘆的是政府處理得荒腔走板，未從專業立場來著手解決，主管飛航安全的民航局標準組卻失蹤了。

罷工是保障勞工薪資與作業環境的不得已手段，對象尤以低階勞工為主。對收入20萬、30萬以上的機師，不顧職業尊嚴與社會的尊敬，採取罷工的方式來爭取福利，實屬罕見。

美國雷根總統曾因聯邦航空總署飛航管制人員罷工，而全面革除，由軍方戰管人員代替。英國航空業要罷工，法院明令不合法而制止。

兩年多前華航空服員罷工，適逢政黨輪替，蔡英文總統乘出國之便，主政者反而火上加油，鼓動空姐罷工，綠營的手藉機插入華航，換了一批領導幹部，實屬政治鬥爭。華航董事長何煖軒無條件對空服員的要求照單全收，早已埋下此次機師罷工的種子。

此次桃園機師工會罷工的5大訴求，工會常務理事在電視上侃侃而談，要放寬酒測、降低標準、改變檢查方法驗血、公司不得開除等，試問這是為飛安嗎？是社會大眾所要的嗎？

酒醉駕駛被警察測出，是否也該驗血才算數？還是機師高人一等？在國際間，機師飲酒飛行，查出時就被航空警察拘捕帶走。1994年華航日本名古屋墜機時，日本警方以副駕駛驗出有微量酒精而要歸罪於我方，最後還是我用航空醫學專業，證明副駕駛傷口受汽油的汙染，而非酒駕，刊登在《華盛頓郵報》上才解決問題。從專業立場，對酒精處理原則，我完全支持華航公司做法。

至於紅眼航班，飛行時數與人員搭配的問題，各個國家與國際間都有標準加以管理。我國所訂標準較諸歐、美、日並不過苛。若有違規，自有民航局會予以處分。至於在標準內，是航空公司管理階層的運作權限，他人無權置喙。若機師工會對標準有意見，應檢具證據，向民航局要求檢討是否該修訂之，而非採取罷工，亦非在協調時信口開河。

機師工會理事長是長榮女機師，介入華航機師罷工，其身分不是沒有爭議。華航連續兩次的罷工，商譽已受極大傷害，現更造成華航內部的分裂。至於機師飛航各國，飛行時數的規定要求，自有國際統一定義與標準，況且華航機師每月平均飛行時數為63小時（每月80小時為上限）。協調時工會突然冒出要求飛行7小時要多加1位機師，如此攪和，將成本加諸華航，若遇國際油價上漲，公司的生存都會受影響。

機師工會假飛安為名，綁架乘客以為籌碼，爭取的卻是私利。可笑的是交通部長、政務次長對航空全是外行人，反倒是真正的主管官署─民航局標準組官員全不見了，才會讓協調一而再、再而三無法收尾。

5天也夠了，交通運輸業本不可以罷工，政府有行政裁量權不准。若工會不服，經法院裁定後，即可強制執行。（作者為前民航局航醫中心主任）

(中國時報)