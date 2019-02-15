2019年02月15日 04:10 中國時報 陳琴富

年前一本國內周刊報導西藏十七世大寶法王遭控交女友的消息，引起教內極大的震撼，畢竟大寶法王如今已經是擁有上千萬信眾的國際級佛教大師，尤其台灣的信眾也有不少，這樣的報導到底是真是假，實在難以分辨。尤其一般人，由於對藏傳佛教的傳承和儀軌不是很清楚，很容易產生誤解甚至詆毀，這樣的報導對藏傳佛教的形象傷害很大。

好事者繪聲繪影，教內的信眾則是兩種心態，一是極力維護傳承清淨，認為噶瑪巴不可能做出這樣違背戒律的事；一是將信將疑，甚至退轉。但了解噶瑪巴清淨教法和傳承的人是不會動搖的。尤其大寶法王在2000年從西藏流亡到印度的過程，以其16歲之齡即能翻山越嶺到印度尋求傳承的教法，而且在經過短暫流亡歲月的學習就開始弘法並攝受廣大的眾生，說明了他對於傳承了十七世佛行事業的信念與堅持。

從世俗的角度檢視，祈願大法會是非常莊嚴的事，主法者在會前、會中、會後都會修法以維護法會的清淨，大寶法王是極注重細節的人，不容有一絲的疏忽或偏差。法會期間，法王除了要說法，會後還得忙著接見來自世界各地的信眾，有時一天睡不到4個鐘頭；何況法王居住的房間門口有警衛，出入都有保鑣跟隨，哪有閒暇溜出去搞小確幸？

事發後，大寶法王繼續他的閉關行程，沒有做任何澄清。多年前，有位女子因感情的問題去上密院請求法王開示，法王因有法務在身急著離去，沒有立即回應，之後這名女子在上密院客房中自殺。這件事讓法王極為震撼與懊悔，之後，只要弟子有任何事請示，他必會竭盡所能地處理。

大寶法王的姊姊說，「我知道他太善良，不懂對人有戒心，尤其面對哭訴，更是招架不住，就跟著對方一起難過、傷心。」他很清楚，對於這樣的事，只要有回應，對任何人都是傷害。正因為慈悲，所以沉默。

報導中還提到另一位著名的宗薩仁波切，他不但說法活潑、直指人心，還是知名的導演，到台灣弘法無數次。事發後，相對於對他汙名的詆毀，宗薩仁波切說，不論現在或未來，法王噶瑪巴都是能夠弘揚佛法和利益眾生的偉大上師。他再三懇求信眾，千萬不要詆毀對方，在不久的將來，實際情況都會自然地顯露，到那時候真相會大白。

一卷錄音帶可以毀掉一個人，台灣的選舉就發生過這樣的事。這幾十年來，台灣因為政治惡鬥的歪風，把一些不正當的手段在國際上發揮得淋漓盡致。詆毀法王和仁波切的事，也只有對藏傳佛教還懷有敵意的地方才可能發生。漢藏民族之間，尤其漢藏佛教之間有千古難解的結，近年來好不容易開始交流、互信，但排斥藏傳佛教的力量仍然強大。

發生這樣的事情，教內弟子們應該檢視自己的心，佛陀早就說過，依法不依人，在藏傳佛教該依止的是上師菩提處。這件事不應該成為煩惱。

(中國時報)