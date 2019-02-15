故宮大學堂 佛系新鮮人報到

2019年02月15日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

過關袋著走帆布袋。（時藝多媒體提供）

朕就是這樣漢子扇。（時藝多媒體提供）

開學季，也是一年一度的台北國際書展期間，台北故宮以「故宮大學堂」為主題進駐書展，會場內不僅有台灣早期學校的復古風情，更以大專科系主題結合商品類別，而一向與網友們互動熱絡的故宮精品小編，也設計了「孔子隨堂考」活動，以各種不同角度讓民眾認識文物。

文物隨堂考 只送不賣

故宮將展區打造成一座文物大學，依造商品類別設「科系」，如佛教主題商品「就讀」佛系，書畫類商品加入美術系陣容，器物商品為工藝設計系，圖書文獻品則是圖文傳播系，甚至有新鮮人報到、經濟系及姐妹學校來分別介紹新書、特價書和故宮南院主題商品。

故宮精品小編為了讓民眾以不同角度了解故宮文物，設計了隨堂考趣味遊戲，觀眾只要正確回答題目，便可獲得只送不賣的清朝4位皇帝硃批〈朕知道了〉貼紙，或在現場打卡上傳也有機會獲得贈品。此外，諸多搶手款文創商品，如「朕知道了紙膠帶」、「辟邪硃印印盒」等在書展也不缺席，今年更新推出「朕就是這樣漢子」折扇、「過關袋著走」帆布袋等。

精編圖錄書 識者搶購

故宮精品小編指出，書展這幾日下來，由於眾多出版品以3折起優惠，十分搶手，包括《故宮文物月刊》一開始便熱銷，另外一些圖錄如《神筆丹青─郎世寧特展圖錄》、《萬世師表：書畫中的孔子》、《捲起千堆雪：赤壁文物特展》、《錦繡繽紛─院藏亞洲織品展》、《揚帆萬里─日本伊萬里瓷器特展》等因數量有限，吸引不少專業人士及文物愛好者搶購；此次故宮為書展特別推出的限量文物仿製品，更是開展2天就幾乎售罄。

除了書展搭上開學季推出特價出版品，搭配年後開工，故宮精品小編也在社群網站推出對抗厭世開工之道，例如推薦「故宮典藏文物花紋手繪玻璃燭台」，「不需鑿壁借光」在辦公室也能用美美香香的蠟燭芳療自己；推薦「生命之樹雙面鏡」，可以拿出鏡子催眠自己，但也很務實地建議「醒醒吧！能叫醒你的是鬧鐘，不是熱情」，順便推薦「景泰藍小鬧鐘」，上班族還是乖乖起床上班才是正道。

(中國時報)