吳密察接棒 傳統創新並進
台北故宮新任院長吳密察14日早上進行交接儀式，在行政院政務委員林萬億監交下，代理院長李靜慧以「故宮隊」大隊接力交棒來比喻，吳密察也指出，故宮接下來面對的挑戰很嚴峻，但就像北院和南院一般，既要承繼傳統，又要開創未來。
林萬億在交接儀式上指出，故宮面臨關鍵而艱難的挑戰，包括北院的使用，南院建築格局如何適度調整、分工；故宮的年輕化等，都需要花時間處理。林萬億說：「故宮院長不是學術中人可承擔，它是組織、機構，需要豐富的學養與治理能力。」認為吳密察「擔起來」沒有問題，但也打趣地指出吳密察日前感慨「和故宮比起來，當然是國史館比較輕鬆。」
吳密察表示，故宮博物院被稱為「院」而非「館」，意味著它在國內或國際上都是非常重要的博物館，「最重要的資源是它典藏的物，以及一群跟著這些文物一起成長、研究、詮釋的研究員。」他認為幾十年來已做到對文物妥善的保存，也發揚光大。
「但50多年前蓋館之初，沒想到每天入館人數會這麼多，也沒想到有一天必須在南部蓋一個21世紀的新館。」一如北院與南院的古典式與現代館舍，他認為今日的故宮「一方面要求我們承續傳統，另一頭也要求我們要開創未來，這是一個兩頭並進的工作。」
吳密察也表示自己過去是學者，但未來更需要是經營者，同樣也是需要兩頭並進，期許自己和同仁一起達成社會的期待，「新的博物館、新的觀眾，需要新的態度、智慧及知識去面對」。
(中國時報)
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