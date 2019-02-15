木琴八手聯擊 散發墨西哥熱情

2019年02月15日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

還記得動畫《可可夜總會》劇情裡，小男孩米高誤闖死人世界，與他已故的親人碰面，重溫家族與音樂的動人情節，再看依舊賺人熱淚；而擔任這部電影動畫演奏配樂的墨西哥納達亞帕馬林巴木琴家族（MarimbaNadaypa），將應台灣國際打擊樂節（TIPC）之邀首度訪台，帶來中美洲既熱情又獨特的精彩擊樂。

朱宗慶打擊樂團資深團員吳珮菁表示，納達亞帕家族可以說是墨西哥「國寶級」的馬林巴木琴家族，「他們將馬林巴木琴演奏從拉丁美洲農村音樂帶到國際，錄製超過70張專輯」。

吳珮菁說，創辦人澤菲里諾是墨西哥近代音樂形式轉變的重要推手，獲頒墨西哥國家藝術獎，也是拉丁美洲第一位榮獲PAS名人堂的打擊樂家，非常具有代表性。這次來台，將演出八手聯擊，讓樂迷見證澤菲里諾輝煌時代。

台灣國際打擊樂節今年邁入第10屆，「我們都是拿著琴槌鼓棒追夢的人。」台灣國際打擊樂節創辦人朱宗慶表示，今年打擊樂節以「追夢，不在遠方」為主題，邀請到荷、德、法等12個國家、12個團，將近70位打擊樂家齊聚一堂，帶來多元的文化特色與專業演出。

第10屆TIPC台灣國際打擊樂節將於5月24日到6月1日舉行，地點在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院以及台南等地進行15場演出。

(中國時報)