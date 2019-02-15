世棒12強賽籤表 中華隊很硬斗
世界棒壘總會（WBSC）昨天公布2019年世界12強棒球賽預賽的3個分組名單，國人矚目的中華隊與日本、委內瑞拉、波多黎各同在B組，對戰艱難不好打，未來中華隊需要帶兵經驗豐富的總教練運籌帷幄，目前以中職桃猿隊總教練洪一中最被看好。
世界棒壘總會昨天在墨西哥首都墨西哥市發表11月2日到17日舉行的世界12強棒球賽分組，同時展示12強賽的冠軍杯。預賽分別在墨西哥、台灣與南韓3地舉行，每個分組4隊，各組取前2名前進日本進行6強複賽與決賽。
在墨西哥比賽的A組名單為墨西哥、美國、荷蘭與多明尼加。在台灣比賽的B組是中華隊、日本、委內瑞拉、波多黎各。在南韓出賽的C組是南韓、古巴、澳洲與加拿大。
B組預賽將在11月5至7日於台中洲際棒球場開戰，開打之前的11月2、3日會在洲際與斗六棒球場進行熱身賽，熱身賽隊伍除了B組4隊之外，再加入C組2隊。
B組除了日本難纏外，委內瑞拉與波多黎各也是美國大聯盟球員組合的勁旅，中華隊同樣難以對付，分組出線晉級充滿挑戰；加上南韓是上屆12強賽冠軍，中華隊的名次想要超越南韓也有一定的難度。
中華隊面對強敵環伺，棒協祕書長林宗成指出，12強賽不好打，一定要有實力才能贏球，未來中華隊總教練必須要有豐富的實戰經驗，才能掌握對手，現在中華隊還有時間做好備戰。
由於中華隊將由中職主導選、訓、賽，中華隊總教練人選將由中職負責推舉，目前4隊教練團以桃猿隊總教練洪一中的實戰經驗最老到，可望成為總教練的熱門人選。
這次12強賽攸關2020年東京奧運棒球賽的參賽名額，扣除東奧主辦國日本擁有當然參賽權，12強賽將會決定2張參賽門票，分別是美洲區、亞太區名次最高的隊伍，中華隊名次只要高於南韓、澳洲就能拿到東奧參賽資格。
(中國時報)
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