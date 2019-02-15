彈琴不為得獎 林易就是愛音樂

2019年02月15日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

魯賓斯坦國際鋼琴大賽銀牌獎得主林易獲獎後演出風格日益沉穩深刻，技巧持續精進，深獲各地樂評肯定，暌違4年，他將返國舉行音樂會與大師班，持續分享樂念。

「鋼琴藝術如此複雜深沉，我永遠不會停止學習。」林易說，百餘年前鋼琴的黃金全盛時期，「那時大多數的鋼琴家很早就獨立，用自己的方式演奏並探索音樂，就像拉赫瑪尼諾夫。」但現在的音樂家所要面對的訓練是如此複雜，「最重要的是花時間與音樂獨處」。

林易2012年曾獲美國CAG國際音樂大賽首獎，也在范克萊本國際鋼琴大賽拿到評審團主席特別獎肯定，2014年攻頂魯賓斯坦國際鋼琴大賽拿回銀牌，正式朝職業演奏家邁進。但其實林易曾說，他最大的失敗就是沒有進入范克萊本國際鋼琴大賽決賽，只拿到特別獎，「那曾是我最大的目標，但我失敗了，有2個月我失望到幾乎沒有碰觸鋼琴。」

但也因為這樣的痛苦，讓林易重新思考鋼琴對他的意義，「過去我每天練6到8小時，但這是我第一次有滿滿的時間在手上，我開始思考很多事情，後來我聽到魯賓斯坦鋼琴大賽要舉行，我知道我必須改變我的態度，才能繼續參加比賽，事實上我知道我最想做的，是彈琴。」

林易說，他終於真正知道比賽的真義，「我明白鋼琴的藝術無窮無盡，最重要的是繼續學習和成長，對我而言，我終於理解我如果要得名不是為了取悅老師或父母，就只是喜歡音樂。」林易說，「我必須找到自己的聲音，知道我是誰，這終究是做音樂最重要的事情。」再度訪台，林易演出將於3月10日在屏東演藝廳、13日在台北國家音樂廳舉行。

(中國時報)