林俊傑「最好狀態獻台北」

2019年02月15日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

林俊傑昨倒吊現身開場。（羅永銘攝）

林俊傑昨一連獻唱約25首歌。（羅永銘攝）

林俊傑（JJ）14日起一連舉辦4場「聖所」演唱會，相隔4年5度攻蛋，是他出道15年首次在小巨蛋挑戰連續4晚演出，也是此套巡演亞洲站最終場。他昨唱完〈聖所〉後開心地說：「台北的朋友久等了！以往我的演唱會大部分都是從台北開始、第1站，這次特別安排在亞洲最後一站壓軸登場，知道為什麼嗎？我希望台北的觀眾可以有一次機會，見證我最好的狀態，最熟練、最完整的一場秀！」

JJ昨以高難度如同「蝙蝠」般地倒吊姿態現身，旋轉180度後立身獻唱〈一千年以後〉揭開序幕，是畏高的JJ坦言此套巡演最困難的部分。他上次攻蛋，恰巧也是2月14日，昨又碰上情人節，JJ的前世情人林媽媽坐台下欣賞，而暱稱粉絲「老婆」的他笑說：「謝謝你們把寶貴的情人節這天讓給了我，不管有沒有情人，沒對象也OK的，反正我一個人也很好，我可以唱歌、可以辦演唱會。」

總票房逾11億

「聖所」去年3月從上海起跑，一年內跑遍19個城市，場次推進至34場，總票房累積粗估超過11億2200萬台幣；台北場是他第一次挑戰連唱4晚，相當考驗體力，他除了飲食盡量清淡，林媽媽還特別從新加坡來台，為他燉蘋果魚湯補身。JJ下月將赴澳洲開唱，緊接著推出全新的「聖所2.0」演唱會，是他首次在戶外舉辦大型個唱，有機會返場台灣。

(中國時報)