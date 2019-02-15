林俊傑「最好狀態獻台北」
林俊傑昨倒吊現身開場。（羅永銘攝）
林俊傑昨一連獻唱約25首歌。（羅永銘攝）
林俊傑（JJ）14日起一連舉辦4場「聖所」演唱會，相隔4年5度攻蛋，是他出道15年首次在小巨蛋挑戰連續4晚演出，也是此套巡演亞洲站最終場。他昨唱完〈聖所〉後開心地說：「台北的朋友久等了！以往我的演唱會大部分都是從台北開始、第1站，這次特別安排在亞洲最後一站壓軸登場，知道為什麼嗎？我希望台北的觀眾可以有一次機會，見證我最好的狀態，最熟練、最完整的一場秀！」
JJ昨以高難度如同「蝙蝠」般地倒吊姿態現身，旋轉180度後立身獻唱〈一千年以後〉揭開序幕，是畏高的JJ坦言此套巡演最困難的部分。他上次攻蛋，恰巧也是2月14日，昨又碰上情人節，JJ的前世情人林媽媽坐台下欣賞，而暱稱粉絲「老婆」的他笑說：「謝謝你們把寶貴的情人節這天讓給了我，不管有沒有情人，沒對象也OK的，反正我一個人也很好，我可以唱歌、可以辦演唱會。」
總票房逾11億
「聖所」去年3月從上海起跑，一年內跑遍19個城市，場次推進至34場，總票房累積粗估超過11億2200萬台幣；台北場是他第一次挑戰連唱4晚，相當考驗體力，他除了飲食盡量清淡，林媽媽還特別從新加坡來台，為他燉蘋果魚湯補身。JJ下月將赴澳洲開唱，緊接著推出全新的「聖所2.0」演唱會，是他首次在戶外舉辦大型個唱，有機會返場台灣。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。