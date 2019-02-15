為貼近觀眾寧捨2640萬

2019年02月15日 04:11 中國時報 報導尤嬿妮

林俊傑（JJ）的「聖所」演唱會，等了一年總算唱回台北，他特別準備5大驚喜獻給台北歌迷，包括更新多套服裝、設置移動式延伸舞台、台北場限定曲目、3D虛擬人頭互動環節，還有專為台北歌迷推出限定版「杯緣子」。其中，為了設置移動式舞台，讓JJ更貼近二、三樓觀眾，一樓捨棄2000個座位，四場演出一共少了8000個座位，少賺2640萬門票收入。

昨首場適逢情人節，JJ特別在歌單中加入之前巡演沒唱過的〈修煉愛情〉及〈浪漫血液〉，並應景推出一系列情人節限定版「林俊傑杯緣子」扭蛋，以「復刻童話版」為題設計的4款杯緣子，包括「穿越兔子先生」、「Cinderella王子」、「殺手虎克船長」及「I AM 皮諾丘」造型，僅於4天演唱會販售，造成搶購，昨下午2點一開賣，小巨蛋場外已有數百人大排長龍，直到開唱前人潮未散。

(中國時報)