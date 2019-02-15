張小燕喜氣開工 撒上百紅包

2019年02月15日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

鄧福如昨登記結婚後，晚上和老公去吃大餐慶祝情人節。（取材自臉書）

張小燕14日率領旗下經紀公司大鵬傳播事業團拜開工，旗下藝人卜學亮（阿亮）、Melody、田亞霍、陳大天穿著喜氣紅衣出席，張小燕看來氣色極佳，發出上百個紅包給工作人員、藝人，連愛犬「Q將」也有一個。

張小燕旗下子弟兵各有所長，阿亮除了主持節目之外，也相當熱愛表演，希望新的一年有機會接演劇本好的電影，因為電影一直是他心中的一個目標，正開始接觸高爾夫球的他也盼能趕快學會打球；Melody今年初才剛推出新書，她打趣表示，想要演出像韓國夯劇《天空之城》的角色。

田亞霍等兵單

陳大天年前發表新單曲，開工後要繼續跑宣傳，也因此他過年放假9天全在家耍廢休息，肚子餓就叫外送，完全沒踏出家門；田亞霍預計今年要推出新專輯，但他面臨4個月兵役，目前仍在等兵單，要等退伍後才會發片。

特別的是，同為張小燕旗下藝人的鄧福如（阿福）昨和Youtuber男友陳孜昊（Howhow）在內湖戶政事務所登記結婚，正式升格人妻。阿福開心說：「選擇2月14日登記是和男友一起討論出的，畢竟也交往幾年了，覺得這是一個浪漫的日子，何不今天就去登記。」她原本不想公開此事，但男友前晚直播時突然打給她，讓當時在看電視的她不小心脫口而出洩密。

阿福對於晉升新手人妻覺得很新鮮，經紀人小琳表示阿福目前沒懷孕，生小孩就順其自然。阿福也秀出兩人的結婚證書，俏皮比出個讚，恰好遮住自己的名字，小琳說鄧福如是她的藝名，因此把本名遮起來。

(中國時報)