黃子佼陪吃許茹芸 騙Lulu埋單
黃子佼（佼佼）今年年假休息8天，和女友孟耿如專心照顧愛犬元氣之餘，這段期間他也沒閒著，與親朋好友聚會多達17攤，他12日邀許茹芸夫妻聚餐，完成自己拖欠許茹芸一年多的「感謝宴」，佼佼說：「許茹芸出現時才發現她老公沒來，原來她老公突然生病了，加上她們要準備回首爾，得趕快把病養好，結果餐廳是她老公選的、客是她老公請的，但她老公沒來，是不是很幽默！」
聚會是佼佼與Lulu一同邀的，沒想到Lulu赴日本度假無法到場，佼佼笑說：「所以我們開了個視訊跟Lulu連線，故意騙她，跟她說我們要結帳了、要不要給統編讓她報帳。」開玩笑要Lulu請客。
佼佼和許茹芸多年好交情，卻難得聚餐，「大家看似很熟，但能坐下來聊聊天，還真是不簡單！當然我還是很抱歉，明明是我跟Lulu拖了一年多的聚會，結果變成她老公請客、Lulu還沒來，很荒謬。」兩人聊起近況、養狗興趣，「我也關心她英文能力、怎麼跟老公相處，聊些相處之道也滿好的，她也給我一些過來人的建議。」許茹芸還分享韓國景點、美食，邀佼佼到韓國旅遊。
(中國時報)
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