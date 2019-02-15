被宏亮哭聲嚇到 陶喆讚兒以後很會唱
陶喆（右）、老婆Penny前天順利產下兒子。
陶喆13日晚間升格當爸！他前晚進產房，全程陪老婆Penny生產，兒子「Bonbon」約3000公克，看到兒子出生當下，他與Penny都哽咽感動不已，還被兒子宏亮的哭聲嚇到，他事後表示：「聽這聲音以後應該也很會唱歌！」昨適逢情人節，他打趣說：「我是老情人服侍老婆與她的小情人一起度過。」
陶喆經紀人楊濮僕昨表示陶媽媽陶王復蓉準備傳家寶金鎖片送給金孫當見面禮，陶媽媽當時在產房外焦急來回踱步，緊張到連戒指都掉了，自己當下渾然不知，陶媽媽開心說：「這是陶喆與Penny送給我最棒的豬年禮物，期待他平安、健康、快樂、圓滿！」
一手打理安胎事宜
陶喆提到Penny在除夕夜察覺身體不舒服，隔天趕緊到醫院檢查，醫生建議入院安胎，適逢年節他擔心驚擾親友，便默默一手打理安胎大小事務，過年期間院內會為孕婦照料三餐，而一旁陪產的他，三餐幾乎都是在便利商店解決，雖然吃得簡單仍自得其樂。
49歲的陶喆昨開心分享當爸的心情，「要如何形容他生出來的那一刻的感受呢？是不是類似開自己第一部買的車呢？是踏進第一次買的小窩呢？還是第一次談戀愛？我只能說迎接一個新的生命的感受比那些都更深沉和複雜。」他初嘗身為人父的滋味，直呼：「這個是自己的血脈，也是一個寶貴但脆弱的生命。」此外，他將專心籌備新專輯、世界巡演規畫。
(中國時報)
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