周采詩挺5月肚賺奶粉錢
36歲的周采詩14日挺著5個月孕肚出席月子中心開幕活動，昨是西洋情人節，她說和老公都是務實型個性，向來不會為了1天的節日特別安排驚喜，當初連結婚戒指都沒買，她只收到老公家的祖傳戒指，老公還開玩笑說：「客廳的按摩椅就是妳的結婚戒指了，戒指不見得會戴，但按摩椅很實用。」
她去年中拍攝電視劇《我們與惡的距離》，戲裡是孕婦，劇組製作矽膠當孕肚，並用粗背帶拉住矽膠，笑稱當時提前訓練腰力，沒想到「假戲真做」，戲外也真的懷孕。原本她有椎間盤突出腰傷舊疾，加上未做好當媽媽心理準備，沒預期孩子來得這麼快，得知懷孕的第一時間，驚嚇比驚喜還多。
她懷孕初期吃不少苦，某天早上起床突然摸到大腿間有血，竟拖到隔天才就醫，「因為我看血是咖啡色，想說先觀察一下」。初期害喜也嚴重，她無意間獲悉知名速食漢堡是孕吐聖品，前期靠吃漢堡止飢，因孕吐嚴重，至今只胖1公斤，笑稱體重全跑到老公身上，因為他幫她解決吃不下的食物，胖了4公斤。
(中國時報)
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