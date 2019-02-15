林心如情人餐一碗泡飯打發
林心如昨吃辛辣泡飯當情人節餐。（取材自臉書）
昨西洋情人節，林心如在社群網站曬出「情人節大餐」是碗辛辣泡飯，「早點睡不就沒事了，只為了滿足心裡的渴望」，對自我身材要求嚴格的她，事後懊惱懺悔說：「我真的很不應該。」原來她上個月曾連吃3碗泡麵，直呼減肥計畫失敗，當時還形容自己「臉腫得像豬頭，眼睛都快張不開了。」
民視八點檔《大時代》劇中演員馬俊麟、余秉諺、張家瑋等在棚內嗑巧克力過情人節，人夫余秉諺過節很實際，表示自己錯過送鮮花跟巧克力階段，現在都包現金「安太座」，用現金塞爆紅包會非常有成就感。馬俊麟收到2箱粉絲的禮物，開心說粉絲愛屋及烏，連還沒出生的寶寶都照顧到了。今年情人節是他和太太最後一次過兩人世界，因雙胞胎兒子即將出生，他昨在家備好美食陪老婆，超暖舉動讓眾人直誇暖男無誤。
(中國時報)
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