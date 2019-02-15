玖壹壹耍浪漫健志自豪會炒飯
玖壹壹14日推出新單曲〈男子漢的浪漫〉MV，昨到Hit Fm聯播網陪伴聽眾過情人節，在現場製作愛心便當，健志表示擅長炒飯，女友是否讚賞他自豪的炒飯？他表示女友鮮少吃他的炒飯，打趣說：「喜歡下麵給女友吃。」
3人情人節工作滿檔，春風、健志表示今（15日）天要去北海道滑雪，而春風先前被爆祕婚、與許萌希（拐拐）曖昧同遊北海道都直接否認，他昨再度澄清去北海道是像旅行團一樣有男、女，而拐拐這次沒有同行、健志女友也因工作未一起出遊。
他們分享曾對另一半做過的浪漫事蹟，春風說：「一起看部好看的電影，看完吃頓好吃的晚餐。」健志與女友感情穩定，不忘虧洋蔥「聽過最浪漫的事，是我的好朋友在自己演唱會當下喊出自己女友名字」，暗指前年洋蔥在演唱會上的真情吶喊。
洋蔥希望30歲邁入婚姻，昨大方放閃：「去年在女友生日當天獨自從台中開車到宜蘭送女友新手機作為生日驚喜，再自己開車回台中錄音。」當天開車超過7小時也不喊累。
此外，玖壹壹宣布將於8月在高雄巨蛋開唱，是否會願當高雄觀光代言人？健志開心說：「好啊！到時候也想邀韓市長來看演唱會。」
(中國時報)
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