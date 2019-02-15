SID爆料 視覺系樂團愛喝青汁
日本搖滾視覺系樂團SID暌違5年再來台，今晚將在華山Legacy舉行「最喜歡的地方」巡迴演唱會。4位團員昨（14日）午提前抵台，約百位樂迷熱情接機，主唱Mao人氣超高，在機場被粉絲團團包圍導致脫隊，靠保全跟工作人員開道最後才上保母車。
因SID一連舉行31場巡演，對體力是一大考驗，Mao昨受訪時透露，自己靠游泳訓練體能，而鼓手Yuya則說他平常會喝養樂多跟「日本青汁」養生，一旁的Bass手明希接著說：「全日本的視覺系樂團都會喝青汁。」Mao也開玩笑說：「大家都有在喝吧？只是不承認而已。」
將唱中文歌
對於這次來台演出，Mao說除了期待能吃到小籠包，更難得能在情人節隔天開唱，「當時知道演出日期就很開心，很少有機會跟粉絲過情人節，現場會講很多情話給粉絲。」也透露會唱一小段的中文歌、練了一些中文，歌迷們敬請期待。
成軍15年的SID，維繫感情的方式相當直接，意見不合時會把大家約出來一起喝酒，把話講開，團員們表示大家不僅是工作夥伴，更自詡是全日本感情最好的樂團。Mao爆料明希是4人中最愛喝酒的，但其實酒量最好的是Yuya。團員們是否有音樂以外的計畫？吉他手Shinji搞笑說，希望可以開拉麵店發展副業，進軍台灣展店。
(中國時報)
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