蔡依林演技舞技大爆發

2019年02月15日 04:11 中國時報 尤嬿妮 ）

Jolin（中）與舞者配合新歌節奏賣力揮舞雙手。

蔡依林（Jolin）砸百萬打造新歌〈玫瑰少年〉舞蹈版MV，率14位舞者挑戰一鏡到底的拍攝手法，她事前與舞者排練3天，開拍當天花了逾10小時才完工，她以歌闡述愛自己的真諦就是「Loveyourbody」：「剛開始聽到這首歌節奏、開始寫曲時身體會情不自禁的搖擺，它讓我很享受舞蹈的瞬間，很像身體在散發它想要的語言，以這個最原先的想法，透過舞蹈影片去展現身體的姿態美。」

Jolin在正式版MV前，搶先推出別具意義的舞蹈版MV，重金邀來曾為韓國天后「CL」李彩麟打造〈HelloBi＋ches〉的美國導演來台助陣，舞蹈則是與她合作5年的紐西蘭專業舞蹈老師操刀。

舞蹈版MV以服裝造型及舞蹈情緒呈現視覺主題，讓Jolin與舞者分別穿上西裝與便服去舞動身體，象徵「束縛」及「做自己」，加上以臉部表情及肢體舞動傳遞情緒，完整呈現歌詞「誰把誰的靈魂裝進誰的身體誰把誰的身體變成囹圄囚禁自己」的精髓，也是Jolin演技與舞技融合大爆發的一次演出。

(中國時報)