蔡依林演技舞技大爆發
Jolin（中）與舞者配合新歌節奏賣力揮舞雙手。
蔡依林（Jolin）砸百萬打造新歌〈玫瑰少年〉舞蹈版MV，率14位舞者挑戰一鏡到底的拍攝手法，她事前與舞者排練3天，開拍當天花了逾10小時才完工，她以歌闡述愛自己的真諦就是「Loveyourbody」：「剛開始聽到這首歌節奏、開始寫曲時身體會情不自禁的搖擺，它讓我很享受舞蹈的瞬間，很像身體在散發它想要的語言，以這個最原先的想法，透過舞蹈影片去展現身體的姿態美。」
Jolin在正式版MV前，搶先推出別具意義的舞蹈版MV，重金邀來曾為韓國天后「CL」李彩麟打造〈HelloBi＋ches〉的美國導演來台助陣，舞蹈則是與她合作5年的紐西蘭專業舞蹈老師操刀。
舞蹈版MV以服裝造型及舞蹈情緒呈現視覺主題，讓Jolin與舞者分別穿上西裝與便服去舞動身體，象徵「束縛」及「做自己」，加上以臉部表情及肢體舞動傳遞情緒，完整呈現歌詞「誰把誰的靈魂裝進誰的身體誰把誰的身體變成囹圄囚禁自己」的精髓，也是Jolin演技與舞技融合大爆發的一次演出。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。