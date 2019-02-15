盧廣仲新歌道愛情殘酷
盧廣仲近期除了緊鑼密鼓準備4月的3場小巨蛋演唱會，也積極創作新歌，將推出全新單曲〈愛情怎麼了嗎〉，以敏銳觀察力，看透愛情裡的現實與殘酷。
對盧廣仲來說「懂得愛人，才是大人」，在轉大人之後，也必須去學習如何擁有愛，因為對他來說愛才是創作的永續根基，更是內心渴望的歸屬，成為一個大人的必需品，也盼能藉由這首歌曲，讓大家聽見成熟又感性的盧廣仲。
今年農曆新年，盧廣仲回台南陪家人，不但曬出跟爸爸與爺爺的合照，還幽默寫下「盧氏三兄弟祝您新年快樂」，他也帶著一家人到戶外走春，母子共同入鏡，展現一家人深厚的情感。開工之後，他也開始為4月小巨蛋演唱會做準備，雖然是5度攻蛋，但首次挑戰連續3場演出，對體能來說是一大考驗，他已展開一連串訓練，預告會給歌迷驚喜，也希望有機會唱到高雄巨蛋，目前還在規畫中。單曲14日開始預購，3月14日正式發行。
(中國時報)
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