尪得腸胃炎林嘉綺燭光晚餐泡湯
王麗雅（左）認戀情與吳品萱一起參加團拜。（陳俊吉攝）
劉以豪現身參加開工團拜。（陳俊吉攝）
成語蕎（左）與安妮兩人單身一起過情人節。（陳俊吉攝）
林嘉綺因老公腸胃炎只能在家過情人節。（陳俊吉攝）
余秉諺準備神祕禮物帶老婆過情人節。（陳俊吉攝）
伊林娛樂2019「豬」事吉祥新春開工，總經理陳婉若昨（14日）率領名模藝人林嘉綺、王麗雅、吳品萱、王思偉、王尹平、詹乃蓁，藝人安妮、成語蕎、陳敬宣、金凱德、隋玲、鄭雅勻、溫昇豪、余秉諺、劉以豪、楊鎮等人在吉時團拜。昨適逢西洋情人節，名模林嘉綺原本要與老公共享情人節大餐，卻因老公急性腸胃炎，浪漫的燭光晚餐變成在家吃白吐司，只能約定好等老公身體好了之後，夫妻倆再補吃情人節大餐。
劉以豪年後正忙著拍攝Netflix的《極道千金》，昨特地抽空參與開工團拜，他當天早上才知道是情人節，卻無奈地忙到不知道要如何度過。對於陳意涵日前產子，劉以豪因與她的導演老公許富翔是好友，有特地傳簡訊恭喜他們，預計將會再找時間親自去探望。
吳品萱在家陪伴小孩
吳品萱笑說2個雙胞胎兒子是她的「小情人」，所以情人節會留在家當鋼鐵人照顧兒子。而王麗雅被問起情人節怎麼過時，先是沉默5秒不語，一旁的吳品萱見狀幫忙解圍說：「有好消息會跟大家分享。」事後王麗雅坦言，自己近期在修行瑜伽不想說謊，「但跟對象有個共識，要極致的低調。」至於另一半是圈內人？還是名人？王麗雅則嬌羞表示不方便透露。
余秉諺送禮討妻歡心
安妮與成語蕎不約而同身穿性感裝扮，成為開工團拜的焦點，因2人都是單身，所以約好一起度過情人。安妮4月將在台灣拍性感寫真集，目前正努力健身中，她也大方分享個人的瘦身祕訣，「每天8個小時拚命吃，剩下16小時則完全禁食」，就可以快速達到瘦身效果，也希望到時寫真拍攝時，可以呈現自己最美的身材。
余秉諺昨帶著老婆王依蕾一起現身開工團拜，他透露日前老婆特別提醒他情人節快到，「因為老婆什麼都不缺，所以禮物很難挑，送錯還會被罵！」後來檢討是自己不夠用心，所以今年特別注意老婆喜好，也相信送的禮物老婆大人肯定會滿意。
(中國時報)
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