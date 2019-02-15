溫昇豪樂見高雄發大財

2019年02月15日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

陳敬宣一身喜氣紅色裝扮出席伊林娛樂開工團拜。（陳俊吉攝）

伊林娛樂14日舉行熱鬧的新春開工團拜，戲劇一哥溫昇豪、氣質甜心陳敬宣都一身紅色裝扮喜氣出席，兩人過年期間巧合都和家人前往高雄促進觀光！溫昇豪身為在地人，爸媽現在住屏東、哥哥仍住高雄，所以過年他帶妻女回南部，從大年初一到初四都待在高、屏。他表示原本就常回高雄，這次過年確實發現人潮變超多，而且很多都是去玩而不是返鄉探親：「這絕對是好事！」

溫昇豪認為特別好的一點是，以前大家習慣從台北看台灣，好不容易韓國瑜市長上任後，媒體能量聚集在他身上，他也把高雄市的格局拉成媒體主流，讓更多人了解高雄不只是工業城市，很期待未來高雄的能見度能再發揮到極致。

豬年才開始溫昇豪就行程滿檔，台灣有2部戲近日將開拍，2月底大陸也有1部劇會同時拍攝，屆時他兩邊軋戲，平均1個月大概要飛2次，最近還在緊鑼密鼓排練將加演的舞台劇《瘋狂偶像劇》，他說：「前幾年為了副業大多在休息沒怎麼拍戲，現在要好好工作，很珍惜有工作的日子」。

陳敬宣的阿公是高雄人，今年過年前全家人帶著定居台北多年的阿公返鄉旅遊3日，直到除夕夜才回台北。陳敬宣說自己僅在很小的時候去過高雄，這次舊地重遊，發現現在的高雄很熱鬧，「應該真的跟韓市長有關！」因有老人家同行，沒去太多逛街的地方，只陪著長輩去吃以前喜歡的小吃，陪他們找尋兒時回憶。

陳阿公原本許願想在高雄火車站前拍一張和小時候一模一樣的照片，「但我們最後一天去了才發現，車站現在因為鐵路地下化，早已經全部都圍起來，變成古蹟了，所以阿公只能站在柵欄外拍張照聊表紀念。陳敬宣因年前赴日本10天拍攝微電影短片，吃胖了2公斤，所以過年期間飲食很節制，加上因為感冒，過完年還反而變瘦了。

(中國時報)