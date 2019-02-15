劉香慈虧尪婚前後差很大
電影《乳．房》14日舉行上映宣傳記者會，女主角劉香慈為戲剃光頭又獻出背部全裸。導演謝志文本來希望她露到股溝，但試過之後選擇放棄，劉香慈瞬間漲紅臉解釋：「我沒讓你看過我的股溝啊！」謝志文趕緊澄清只是讓她稍微將褲子往下拉，劉笑言別讓她在情人節起家庭內鬨：「他從來沒讓我擔心，我也不要讓他擔心。」
結婚3年的劉香慈表示老公向來尊重她的工作，從來不探班，婚前則偶爾接她下班，該片是婚後首部作品，老公從來沒到過拍攝現場，讓她不禁感嘆：「這就是結婚前後的差異！」情人節會互相送禮嗎？她表示為老公生下兒子就是最大禮物，老公可能會給她一個親吻和擁抱，但最後忍不住喊話：「如果有禮物或一張卡片當然是很好！」
和謝毅宏一起減肥
男主角謝毅宏在片中幫劉香慈「喬奶」，令不少男人稱羨，不過謝毅宏一開始見到劉香慈完全不敢說話，是女方主動搭話，她笑說：「第一眼看到就知道他對我有如士官長般的敬重。」為順利演出情侶，劉香慈盡可能拉近距離，恰巧二人都在為作品拚命減肥，透過分享堅果、香蕉、芹菜建立友誼。
談及剃髮過程，劉香慈表示拍攝時不慎割傷耳朵流血，當下太投入角色而毫不在意，收工後還頂著光頭去找老公、孩子烤肉過中秋，搞笑說：「當天因烏雲密佈，我的頭比月亮還亮。」意外的是兒子對她的光頭毫無反應，只是後來超愛扯她的假髮，讓她哭笑不得。該片3月8日上映。
(中國時報)
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