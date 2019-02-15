陳靜報答彭浩翔爆奶飛撲

2019年02月15日 04:11 中國時報 徐桐炘

彭浩翔（左）飾演梁詠琪前男友自嘲是「胖版金城武」。

彭浩翔執導的《恭喜八婆》在香港賀歲檔期上映開出紅盤，首日就坐上華語電影票房冠軍，至今累積1146萬港幣（約台幣4470萬元）。彭20日將帶著片中表現搶眼的性感女星陳靜一同來台宣傳造勢，希望電影在台也能開出好彩頭。

陳靜在片中飾演靠著性感及出賣好友故事走紅的網紅「大波蓮」，一幕低胸飛撲鏡頭成為焦點，她表示是第一次吊鋼絲，心情相當緊張，幸好安全措施十足，「反而是擔心走光！」過程中雖遭拉傷，但敬業的她對呈現的效果很滿意。

陳靜當年被彭浩翔慧眼相中演出《低俗喜劇》後星路大開，成為香港新一代的性感女神，但她演藝之路起伏，2013年寫下：「生活好累，人言可畏。」短暫離開演藝圈後又迅速於同年復出，決定收起性感，專心朝演員之路邁進，為報答恩師彭浩翔再度大秀事業線，就算沒劇本也毅然決然答應演出。

向來愛客串的彭浩翔此次飾演讓梁詠琪念念不忘的前男友，他笑說：「這非常考驗梁詠琪的演技吧！如果是金城武來扮我的角色，對梁詠琪而言就沒有挑戰了。」還搞笑表示2人在香港街頭演出感情戲時，引起許多圍觀的路人問：「是在拍《心動》續集嗎？梁詠琪保養真好都沒變，但金城武也胖太多了吧！」該片27日上映。

(中國時報)