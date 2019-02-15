ECHO新歌放閃女友李千那

2019年02月15日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

李昶俊（ECHO）在1日生日當天推出新單曲〈I LOVE YOU TOO〉，請到好友麻吉弟弟操刀製作，動畫版MV也已上線，歌曲是他送給女友李千那的驚喜，女友聽完後，主動表示要出資做成動畫MV，當作送他的33歲禮物，花費約6位數。

MV女主角的樣子是照著李千那的樣子畫的，男主角就是ECHO本人，故事紀錄兩人交往以來的許多甜蜜回憶。他在感謝名單，也不忘點名感謝李千那，相當低調的放閃。ECHO和李千那穩定交往3年多，從不高調曬恩愛，但在彼此的事業上總會互相協助，情人節當天兩人則相約吃飯、一起追劇平淡度過，他們最近迷上的是陸劇《皓鑭傳》。

談起結婚，ECHO則表示目前沒有計畫，仍先以拚事業為主。但也呼籲大家，情人節還是要趕快趁這機會，去表達對心中重視的人的愛意，希望大家情人節快樂，有情人都能終成眷屬。

(中國時報)