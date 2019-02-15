澎湖福朋喜來登 3歲慶送豪禮

2019年02月15日 04:11 中國時報 報導涂育晨

Swave微浮酒吧各式精緻調酒，讓旅客流連忘返。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

宜客樂海港百匯自助餐提供澎湖名產扁蟹。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

澎湖福朋喜來登酒店將在3月30日喜迎3周年慶，2月22日起至4月18日推出「福朋喜來登3週年慶 生日派對」優惠活動專案，入住豪華雙床客房每人每晚只要3330元起，並享有「買一晚送一晚」或「買一間送一間」的超值優惠，3月份壽星當月入住，即贈送主廚精製生日蛋糕、免費升等港景豪華雙床客房、假日免收假日加價費的壽星同慶優惠，讓生日旅客展開歡樂的菊島春季旅遊。

澎湖福朋喜來登特別推出3月壽星好禮，凡與酒店同日出生的壽星，生日當天入住再贈1200元等值面額禮，此外，入住「福朋喜來登3週年慶 生日派對」專案，享周周抽獎，每周出抽萬元住宿卷，祭出最大獎項沖繩雙人來回機票，及餐飲最高享4人同行1人免費；消費滿1500元，再抽台東五星酒店住宿券，一系列豐富的慶祝活動，獎品總價值高達台幣27萬。

餐飲優惠1個半月

澎湖福朋喜來登迎接周年慶，各餐廳也推出優惠，3月1日至4月14日「宜客樂」海港百匯自助晚餐4人同行、1人免費、「聚味軒」海鮮中餐廳及「藍洞」餐廳享4人同行85折優惠；「Swave微浮」酒吧無限暢飲專案享4人同行、1人免費。

詳情請洽澎湖福朋喜來登06-9265048。

飲酒過量，有礙健康

(中國時報)