CHANEL海灘開趴憶童趣

2019年02月15日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

綠色雙C Logo透視低跟穆勒鞋3萬2700元。（香奈兒提供）

藍色皮穿鏈CHANEL字母圈型金屬短項鍊，3萬9300元。（香奈兒提供）

米黑色藤編復古化妝箱包29萬300元。（香奈兒提供）

oversize墊肩罩著泳衣，展現復古風情。彩色條紋斜紋軟呢長版外套17萬3800元，圖紋印花短背心4萬500元，圖紋印花短褲3萬6500元。（香奈兒提供）

「CHANEL」創意拆成「CHA」和「NEL」，與精緻的丹寧蕾絲寬褲同時耍俏皮。紅白雙色CHANEL字母印花開襟衫7萬3100元，山茶花紋鏤空蕾絲牛仔寬褲19萬1800元，黑色飾帶流蘇寬簷草編遮陽帽3萬8200元。（香奈兒提供）

CHANEL水晶鑲飾字母耳環3萬1200元。（香奈兒提供）

粉白皮革拼接沙灘球造型包12萬5100元。（香奈兒提供）

檸檬黃與開高衩的七分喇叭寬褲，充滿度假的休閒與隨興精神。檸檬黃斜紋軟呢立領外套15萬4700元，檸檬黃條紋襯衫式洋裝23萬500元。檸檬黃斜紋軟呢開衩寬褲10萬9500元，金色水晶鑽式環型金屬手環8萬900元，巴洛克十字水晶珠飾樹脂寬手環5萬8100元，金色雙C Logo水晶珠飾樹脂寬手環4萬5600元，彩色雙C Logo水晶琉璃串耳環2萬5500元，CHANEL水晶鑲飾金屬項鏈4萬5900元。（香奈兒提供）

繼超市、火箭船、瀑布，去年10月香奈兒把海灘搬進巴黎大皇宮，模特兒們恣意拎著鞋，赤腳漫步細沙海灘，享受豔陽藍天下的海風吹拂。這場輕鬆自在的海灘派對，與香奈兒女士長期在諾曼地的多維爾海濱度假有關。

海洋給靈感 源源不絕

海洋是香奈兒女士不變的靈感，白底海軍藍條紋上衣、水手夾克，都出現在她不同時期、不同系列設計之中。熱愛海灘的她，更在1920年代帶起了一股「日光浴時尚」風潮。

當然創意總監「老佛爺」的兒時回憶也影響了這次創作，他曾說：「當我還是孩童時，曾經前往過敘爾特島，那裡有著最純淨的空氣。」老佛爺記憶中的海邊充滿80年代風情，海灘用品、海中生物、海邊嬉戲的人們，都成了創作主題。

耳環與腰帶 玩拆字遊戲

oversize墊肩罩著泳衣，連身泳裝配寬版牛仔褲，開衩長裙裡面還藏了一件小短裙，喇叭寬褲也有拉鍊可以開高衩。服飾上的彩色螺旋印花呈現的是俯瞰海灘所見，遮陽傘、海灘巾形成了陽光黃、金沙色、米色、粉色、藍色、冰涼薄荷色、珍珠母貝白、海軍藍等繽紛色塊。

雙帽簷的藤編棒球帽、腰帶、耳環以不同的排列方式將香奈兒的「CHANEL」字母，拆成「CHA」和「NEL」，更有趣的還有海灘球、飄浮手臂圈、毛巾布造型的包包，以及首度推出的腳鍊、網紗低跟鞋款，都讓這場海灘派對處處充滿驚喜細節與兒時回憶。

(中國時報)