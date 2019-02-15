霧妝點絳脣 夏如芝春天來了
黛珂裸光絲柔蜜粉，1450元。（黛珂提供）
Sisley極致美白粉凝精華#2珍珠透白，3500元。（Sisley提供）
女星夏如芝化上春妝，穿戴路易威登，展現女神魅力。（JOJPHOTO攝）
Sisley植物絲絨持久脣膏，1700元。（Sisley提供）
夏如芝穿路易威登深V洋裝，展現優雅魅力。（JOJPHOTO攝）
Hair Rituel豐盈澎澎髮噴霧，2700元。（Sisley提供）
Sisley植物養護精華長頸鹿睫毛膏迷魅棕，1950元。（Sisley提供）
Sisley漾澤精華護脣筆，1380元。（Sisley提供）
伊林女星夏如芝搽上Sisley彩妝，展現女神魅力。她表示，很喜歡Sisley彩妝留在肌膚上的感覺，保養系彩妝不只顯色，也很服貼，妝感實用與美感兼具，產品則是最愛口紅，因為平常隨身會帶超過3款口紅與護脣膏，Sisley保養系彩妝能一次滿足她的美妝需求。
紅脣顯層次 美睫放電
平常忙於拍戲的夏如芝希望今年能持續拍到好作品，有機會也想嘗試大螢幕與更多角色的演出，另外從沒演過舞台劇的她，也將此列為今年目標，她認為，新的一年就是要勇於挑戰與嘗試。
資深彩妝師Leslie這次為夏如芝打造兩款妝容，穿上黑色洋裝的夏如芝，化上華麗而精緻的妝容，以紅脣為主角，先用深紅色口紅打底，再用淺一點的紅色系口紅在脣部受光面疊加色彩，讓「紅」更顯層次，創造春日流行的霧面質地，另外在睫毛根部搽上棕色植物養護精華長頸鹿睫毛膏，因為夏如芝天生自帶美睫，所以只要在根部搽上睫毛膏，將原生睫毛撐起來就很美。
光澤眼影搭玫瑰腮紅
另一款妝容，Leslie以金屬光眼影為夏如芝打造春日女神妝容，使用銀灰與灰藍疊搽，光澤眼影搭配玫瑰腮紅，脣彩選擇豆沙色，再用脣膏搭配脣蜜，讓妝容變得活潑，閃閃動人。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。