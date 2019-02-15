霧妝點絳脣 夏如芝春天來了

2019年02月15日 04:11 中國時報 吳娮翎 （彩妝品Sisley．彩妝師Leslie Yang．髮型師Yoko．服裝路易威登） 報導（彩妝品Sisley．彩妝師Leslie Yang．髮型師Yoko．服裝路易威登）

黛珂裸光絲柔蜜粉，1450元。（黛珂提供）

Sisley極致美白粉凝精華#2珍珠透白，3500元。（Sisley提供）

女星夏如芝化上春妝，穿戴路易威登，展現女神魅力。（JOJPHOTO攝）

Sisley植物絲絨持久脣膏，1700元。（Sisley提供）

夏如芝穿路易威登深V洋裝，展現優雅魅力。（JOJPHOTO攝）

Hair Rituel豐盈澎澎髮噴霧，2700元。（Sisley提供）

Sisley植物養護精華長頸鹿睫毛膏迷魅棕，1950元。（Sisley提供）

Sisley漾澤精華護脣筆，1380元。（Sisley提供）

伊林女星夏如芝搽上Sisley彩妝，展現女神魅力。她表示，很喜歡Sisley彩妝留在肌膚上的感覺，保養系彩妝不只顯色，也很服貼，妝感實用與美感兼具，產品則是最愛口紅，因為平常隨身會帶超過3款口紅與護脣膏，Sisley保養系彩妝能一次滿足她的美妝需求。

紅脣顯層次 美睫放電

平常忙於拍戲的夏如芝希望今年能持續拍到好作品，有機會也想嘗試大螢幕與更多角色的演出，另外從沒演過舞台劇的她，也將此列為今年目標，她認為，新的一年就是要勇於挑戰與嘗試。

資深彩妝師Leslie這次為夏如芝打造兩款妝容，穿上黑色洋裝的夏如芝，化上華麗而精緻的妝容，以紅脣為主角，先用深紅色口紅打底，再用淺一點的紅色系口紅在脣部受光面疊加色彩，讓「紅」更顯層次，創造春日流行的霧面質地，另外在睫毛根部搽上棕色植物養護精華長頸鹿睫毛膏，因為夏如芝天生自帶美睫，所以只要在根部搽上睫毛膏，將原生睫毛撐起來就很美。

光澤眼影搭玫瑰腮紅

另一款妝容，Leslie以金屬光眼影為夏如芝打造春日女神妝容，使用銀灰與灰藍疊搽，光澤眼影搭配玫瑰腮紅，脣彩選擇豆沙色，再用脣膏搭配脣蜜，讓妝容變得活潑，閃閃動人。

(中國時報)