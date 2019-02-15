Dior彩妝藏密碼 曾之喬脣語520

2019年02月15日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

IPSA誘光控油雙色粉餅101，1350元。（IPSA提供）

女星曾之喬穿戴Dior洋裝與妝容，出席Dior超完美快閃店活動。（Dior提供）

曾之喬出席Dior美妝超完美快閃店活動，不只穿上品牌華服，也搽上藍星脣膏愛戀之吻限量版#520號脣膏，象徵對品牌的愛。

她說，超完美持久氣墊粉餅搖滾釘製版，以及藍星脣膏愛戀之吻限量版都是送禮首選，她很喜歡霧面底妝，再搭配適合亞洲人的紅脣，就是必勝的約會妝容。

品牌表示，脣妝大行其道多年，今年全力主攻底妝市場，特別推薦適合台灣氣候的霧面妝感，可以修飾膚色又能展現肌膚質地，最重要的是能修飾女生在意的油光問題，Dior超完美快閃店在台北新光三越信義A11，現場備有專業彩妝師，有專業彩妝諮詢，也有多款滿額贈禮。

(中國時報)