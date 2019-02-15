跨足香氛市場 麥可喬丹古龍水散發陽剛味

2019年02月15日 04:11 中國時報 吳娮翎 ）

傳奇球星麥可喬丹Michael Jordan推出首支同名香水「Michael Jordan同名古龍水」100ml，1300元，從瓶身設計到香味都展現出男性陽剛本質，簡潔線條完美表現出Michael Jordan在球場上馳騁的運動感，曲線俐落大方，再加上最具代表性的立體籃球標誌，色彩潔淨明亮；香氛以清爽的佛手柑開啟前味，中味加入純淨濃郁的荳蔻，最後則以溫暖的木質調做完美的收尾，經典的檀香與麝香組合，將理性與感性完美相融。

(中國時報)