創意過元宵 湯圓新吃法

2019年02月15日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

手工元宵經烹煮後，香Q帶勁，還可搭配甜酒釀、八寶等一起食用。（新東陽提供）（請勿飲酒過量）

新東陽祭出傳統「炸元宵」，口感酥脆，店舖限量現做販售。（新東陽提供）

創意食譜「京都風湯圓冰淇淋」，在瓷碗中放入蜜紅豆 、抹茶冰淇淋，再放入湯圓，淋上黑糖蜜，撒上黃豆粉、腰果即可。（桂冠提供）

冷凍小湯圓直接放入滾水中，煮至湯圓浮起即可撈起備用，過冷水更加Q勁。（桂冠提供）

熱鍋少油炒香五花肉片，加上紅蘿蔔、蔥段、高麗菜與少許的水續炒，再放入泡菜和辣椒片拌炒，起鍋灑白芝麻即可。（桂冠提供）

創意食譜「韓式辣炒小湯圓」，用韓式辣醬把小湯圓拌成美味的菜色。（桂冠提供）

下周二（19日）就是元宵節，超商業者統計，每逢元宵佳節，湯圓銷量即較平日成長超過5倍。除了經典例行必吃的芝麻、花生口味外，抹茶口味在這2年躍上熱門排行榜，連吃「炸元宵」都吹起熱騰騰的抹茶風；業者更公布創意食譜作法，讓普通的湯圓也變身為冰淇淋、草莓甜點，令人食指大動。

奶茶口味成銷售黑馬

全家表示，除了芝麻、花生湯圓外，去年獨家導入義美奶茶湯圓，奶茶香味十足，成為銷售黑馬，即日起至3月12日，推出指定湯圓任選2件79折。OK App會員專屬湯圓任選3件75折、非會員為79折優惠。

7-11即起至2月26日，推出湯圓任2件79折，包括桂冠花生湯圓、鮮肉湯圓、抹茶湯圓及義美芝麻湯圓等，預估帶動銷量較平日成長2至3倍。萊爾富即日起至2月26日，有「圓圓滿滿」優惠活動，湯圓單件特價39元起（原價52元），抹茶湯圓則特價45元。

好吃好玩體驗傳統技藝

新東陽則傳承市場少見的「炸元宵」，即起至19日元宵節當天，於指定門市展現手工拖拉元宵的傳統技藝，除請專業師傅現場示範，也開放孩童報名體驗古法手搖元宵，加深民眾對中華文化的認識。

新東陽表示，目前台灣會製作元宵的師傅已相當難尋，也是品牌自己培育出的人才，炸元宵單顆售價20～25元，以新鮮糯米製成，經浸泡、研磨與脫水成粉等多道工序。

此外，桂冠在官網上公布不少湯圓創意食譜，包括「韓式辣炒小湯圓」、「京都風湯圓冰淇淋」，及「當草莓遇上湯圓」等多樣風味，簡單的混搭步驟，就能度過一個不一樣的元宵節。

(中國時報)