年後甩油 在家輕鬆練深蹲

2019年02月15日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

Reebok運動內衣取代傳統襯墊，以無裁切的服貼胸型編織工法，讓女性在任何激烈運動下，都能將胸部緊密地包覆，1680元。 （Reebok提供）

在IG擁有10萬粉絲的運動教練Candice Wang，示範女性可隨時在家做的深蹲動作。（吳奕萱攝）

據衛生部統計，超過3成民眾過年期間體重上升，平均增重1.7kg，年後開工如何有效減重剷肉，成為熱門話題。在IG擁有10萬粉絲的教練Candice Wang指出，愛美女性可從「徒手深蹲」開始，注意腳尖和膝蓋要保持平行，一次深蹲12～15下，連做4～5組後，不只策動下半身肌肉，還能帶動全身肌群，在家就能輕鬆甩油。

在選擇運動裝備部分，摩曼頓指出，挑選訓練鞋時，首要考量的是所習慣從事的運動，若平時常跑步或健走，建議挑選耐磨吸震、能給予足部高支撐力的鞋款，腳底及小腿肌群較不容易過度緊繃；而若是較常進行重量、肌力訓練的健身族群，則應挑選擁有良好靈活度、穩定性及抓地力的鞋款，避免做動作時足部滑動或重心不穩，而造成運動傷害。

Reebok本季推出女性運動內衣PureMove Bra，獨家添加玉米纖維，訴求避免過度的反彈力，能降低胸部晃動程度達50%以上，在任何激烈運動下，都能將胸部緊密地包覆。

(中國時報)