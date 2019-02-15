螢幕再進化 三星摺疊手機將登場

2019年02月15日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

三星下周20日將於美國舉行「Galaxy UNPACKED」發表會，相信屆時品牌首款摺疊手機將正式面世。（翻攝三星越南YouTube頻道）

華碩ZenFone Max Pro（M2），單機價1萬990元；即日起指定電商平台購機，送價值1490元的「任天堂精靈球Plus」。（華碩提供）

智慧型手機不僅要大，螢幕占比更要愈推愈高，三星下周三（20日）即將於美國舉行「Galaxy UNPACKED」發表會，據說即將一口氣推出全新Galaxy S10系列的3款手機之餘，還有品牌首支摺疊手機登場，而日前三星越南更搶先發表官方宣傳影片，讓一眾三星粉絲相當雀躍。

在三星越南流出的影片當中，主打3大功能，包括超聲波螢幕指紋解鎖、4K拍攝及無線反向充電功能，而且更強調無「瀏海」的設計，明顯不只要打蘋果，更要與近年銷量及話題量都飆升的華為較勁，另外還有全新的摺疊手機，在影片中可看到摺疊位置的無縫設計，大大提升手機整體美觀度，4款新機可說是三星10周年鉅作。

而華碩昨（14日）也在台灣發表全新ZenFone Max Pro（M2），在輕薄僅175g的機身當中，隱藏5000mAh大電池，更採用高通驍龍660處理器，加上6.3吋、90%螢幕占比大螢幕，對於打手遊或追劇的用戶相當加分，據其以線上熱門手遊測試，續航力可長達9小時以上，價格更是1萬990元，可說CP值相當高的新機。

(中國時報)