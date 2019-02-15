林博文走筆世界的民間史家

2019年02月15日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

林博文是洋基隊球迷。（林光美提供）

林博文、陳清玉夫婦。（林光美提供）

《跨世紀第一夫人宋美齡》（時報文化提供）

《關鍵民國》（大塊文化提供）

《1949石破天驚的一年》（時報文化提供）

《1949浪淘盡英雄人物》（時報文化提供）

《張學良、宋子文檔案大揭秘》（時報文化提供）

如果新聞是歷史的初稿，林博文不只是一位懷抱理想的資深媒體人，更是一位走筆世界的民間史家。他長年旅居美國，曾任《美洲中國時報》、《中國時報》主筆和專欄作家，擅長觀察、解析當代人物、美國社會、文化思想與國際政治，更曾是《中國時報》創辦人余紀忠最器重的寫手之一。

為新聞理念打筆戰

資深媒體人俞國基就指出，林博文是非常有骨氣的新聞人，曾和人為新聞理念打筆戰，像是最初辦《中報》時，就有報紙用社論罵當時立場反國民黨的《中報》「辦報不看風頭」，「我們看了都很生氣，林博文就寫社論回敬，用《紐約時報》新聞來論證，更下標『辦報為什麼要看風頭？』，讓《中報》在僑界一炮而紅。」

古今中外名人如宋美齡、張學良、漢娜鄂蘭、薩伊德、歐巴馬等人，都曾是林博文筆下的人物，他更曾在書序中說，「唯有對新聞人物作更深入的報導與剖析，方能凸顯他們真實而永恒的面貌。」

寫評論更會寫人物

林博文1945年生於台灣新竹。年輕時就很喜歡歷史，畢業於淡江大學、美國西東大學碩士後，在美國投入新聞業，曾在《遠東時報》、美國《中報》、《美洲中國時報》、《中國時報》任職，也持續為《中國時報》、《亞洲週刊》寫專欄。除了以本名寫，也曾用葉一舟、 田滄海、夏語冰等筆名。

90年代離開媒體第一線工作後，林博文以他對民國、當代人物的了解開始寫作，代表作包括《跨世紀第一夫人宋美齡》、《1949石破天驚的一年》、《悸動的六○年代》、《關鍵民國》等書。

醉心詩詞勤於筆耕

俞國基曾和林博文於80年代在美國相識，一同在舊金山創辦《遠東時報》，也曾在美國《中報》、《美洲中國時報》當同事，「當時我們都很年輕，為了辦《遠東時報》，林博文剛從美國東岸搬到西岸來，借住在我家一個月，那段在一起辦報、寫社論的日子，是最幸福的時候。」

俞國基回憶，林博文文章寫得最好，「他說他心目中的偶像是《紐約時報》，很用心的看。他文人氣息重，不修邊幅，平時不是工作就是在閱讀寫作，唯一的嗜好只有菸酒。走進他家，牆上貼滿他喜歡的詩詞，方便他常常背誦。」

(中國時報)