公共知識分子 貢獻不輸小史勒辛格
雖然長時間投身新聞工作，林博文其實最想成為歷史學家，更以史學家為標竿。好友江才健表示，林博文是讀書人個性，私心衷慕美國歷史學界的著名學者小史勒辛格，希望成為社會批評公共知識分子型的歷史學家，也推崇《紐約時報》著名記者哈伯斯坦代表作《出類拔萃的一群》，最早在70年代買的那本已經翻看到十分破舊。
江才健日前撰文回憶，林博文曾想學小史勒辛格到紐約大學讀書，卻因為學費太過昂貴作罷，「博文雖然沒有成為學界的史學家，作為一個社會批評的公共知識分子，其實也有堪比小史勒辛格的貢獻。」
作家季季表示，閱讀林博文的文章，會感覺到他對新聞以及其中的歷史特別著墨，「有的記者是別人說什麼就隨便寫，林博文一定會更深入去挖掘。」江才健表示，林博文是文人個性，關心的都是史料書蠹，某次醉酒返家，還能指著牆上掛的雜誌封面人物分左右派，連醉酒都不忘史識，「博文個性雖非好尖刻批評，但是對於人生世事，總是自有準繩。」
江才健認為，林博文寫的宋美齡傳記，以及談張學良與宋子文的著作，都顯示出他出入史料、別有視野的史學修養，「《1949石破天驚的一年》和《1949浪淘盡英雄人物》，是記敘兩岸分治一甲子具代表性的著作，奠定他歷史大家的地位。」
(中國時報)
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