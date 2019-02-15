2019年02月15日 04:10 中國時報 郭重興

出版的夢可大可小，都有人作。作大夢的，改變了閱讀的樣態，為幾代年輕人提供思想養分，也因此改變許多人的一生。作小夢的，徜徉在文字的花園裏，持續為文化甘泉注入活水。

去年12月15日的深圳風和日麗，誠品再挑也碰不上更適合的日子來為「誠品生活深圳」舉辦開幕式了。誠如柯文哲在吳清友先生驟逝沒幾天後R79的發布會上所言，「沒有誠品，台北還是台北，但文化風景就不一樣了」。深圳亦然，其文化也將隨著誠品的進駐，理當會有另一番風貌。

是誠品的事業版圖再下一城？抑是吳清友先生的幸福生活願景之樹又萌新枝？12月15日那天在舞獅團喧鬧的鑼鼓聲中，相信包括吳旻潔董事長、主持人楊照、演講人林懷民及來自各方的來賓，都各自點滴在心頭。

細數台灣出版界敢於把夢想付諸於行的先行者，從開啟書系出版的新潮文庫張清吉以降，屈指不過天下雜誌的殷允芃，首創連鎖書店模式的金石堂周正剛，一舉提升書店規格的誠品吳清友，敢以網路書店搏命的博客來張天立，和今已另闢網購商場，曾隻手號召群夥打拚的城邦詹宏志了。

作小夢的可就多了：金石堂和OPEN BOOK每年都會在年終歲尾時頒發許多獎項給作家和編輯。看這次的得獎人在台上或雀躍或感慨，尤其金石堂年度風雲人物駱以軍不落俗套，令人忍俊不禁的得獎感言，令在座或看好或看衰出版的每個人，眼裏都有了一道彩虹。

耳邊又響起日本出版朋友的一句話：「你們台灣的編輯最有熱情了。」誠哉斯言。

夢想與熱情，讓台灣一年出版3萬多本的圖書。要有多少出版人、編輯、行銷和業務的傻勁，才能把每個月3000多種的圖書，透過幾乎是舉世最完備的通路系統推到市面上，豐富了我們的文化生活？

事實就是如此，一個國家的整體水平，端看出版的榮枯就八九不離十了。

我們每個人，是每個人，都為我們讀的書所形塑。吃什麼米，讀什麼書，就養出什麼人。

所以出版當然是文化之母，不容置疑。

叮叮咚咚，大小珠子在玉盤上又跳又滾好不熱鬧，台灣出版風景還真繽紛。

(中國時報)