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辛波絲卡．最後作者／辛波絲卡出版社／寶瓶
同樣的事不會發生兩次。因此，很遺憾的／我們未經演練便出生，也將無機會排練死亡。」1923年出生的波蘭詩人辛波絲卡無疑是當代最迷人、最偉大的女詩人之一。1996年瑞典學院給予她諾貝爾文學獎，盛讚她「通過精確的反諷，將生物法則和歷史活動展示在人類現實的片段中」，猶如「詩界莫札特」。
2012年過世的辛波絲卡，在人世間88年，寫出來的詩不到400首，並不多產，但每首詩都質精、耐讀且韻味深長。本書選自她生前出版的最後一部詩集《這裡》，但即使是處理死亡等令人憂傷的沉重題材，她在詩句間更是充滿智慧、淡定與超然，也因此帶給讀者更多寬慰。
在這本詩集裡，我們看到80餘歲的辛波絲卡以其一貫精準、簡潔的語言，敏銳的觀察，生動的敘述方式，書寫所見所聞與所想所思。她的詩始終蘊含新意和感動，在她「書寫之手下方」，已確然出現讓中文世界（以及全世界）讀者驚豔的，名之為「辛波絲卡風格」的東西。
(中國時報)
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