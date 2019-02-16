民進黨築兩岸高牆！防藍簽和平協議 綠委跳腳 陸委會喊修法

2019年02月16日 04:10 中國時報 朱真楷 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

國民黨拋出兩岸洽簽和平協議議題後，綠委立即拉高「防線」，要求必須先經立院審查，並進行公民複決，陸委會主委陳明通15日稱會在適時啟動修法。（姚志平攝）

民進黨立委管碧玲昨在立院總質詢要求陸委會修訂《兩岸人民關係條例》，凡要與對岸簽署協議，不僅得先由立院審查、授權，事後更需舉辦公投，取得過半選舉人數同意才算通過。陸委會主委陳明通允諾，「我們會在適當時刻啟動這樣的修法」。

三道高門檻 最後公民複決

管碧玲順勢提出三道審查高門檻關卡，擬妥的因應方案，就是修訂《兩岸人民關係條例》第5條，凡政府要授權海基會與對岸簽署協議，均須經國會事前審查，並有2/3立委同意才能放行；接著，簽署回來的內容須經3/4立委同意通過；第三階段則是要舉行公民複決，由過半數的選舉人同意才算完成。

國民黨主席吳敦義表態未來若執政將與對岸洽簽和平協議，對此，管碧玲質詢時說，吳敦義的意思就是只要國民黨執政，現在算起5年內「兩岸最終局安排」就將確定，「主委，你聽完心裏不會毛毛的？到底要急還是要緩？我們的最高戰略是什麼？」

管碧玲接著說，吳敦義就是要以《兩岸人民關係條例》為依據，由政府委託海基會出面與大陸簽署和平協議；完成後30天內報給行政院，最後再送立院「備查」即可完成；整個程序還能祕密進行，「請問主委你要怎麼因應？」

陳明通暗示說，蔡英文總統在今年元旦的談話，其實已注意到這件事，並指示國安單位及陸委會研議「強化人民授權及民主監督機制」，他並表示，「我們會在適當時刻啟動這樣的修法」。

對此，中華戰略學會研究員張競痛批，去年公投後民進黨根本否定不照公投結果施政，可知民進黨根本不在意民意，如今修法要求公投只是希望用繁複的程序技術性阻撓兩岸關係未來進展。

技術性阻撓 學者批阻進展

藍委王育敏也說，陸委會忘記自己的職責是促進兩岸交流，馬政府時陸委會主委都可以跟國台辦主任碰面，陳明通卻讓兩岸不通，還要限制其他人跟大陸的交流，這些做法不符合民意，也不把對岸視為可以合作的夥伴，而是當成敵國，這樣有助兩岸交流嗎？

她抨擊，民進黨應該看清楚民意走向，民意希望不要太多政治算計，要拚經濟，民進黨卻只會拚政治不拚經濟，這樣下去2020年可能會被政黨輪替。

(中國時報)