芬普尼殘留超標！毒蛋再現 46萬顆大過年吃下肚
缺蛋之際，再傳雞蛋農藥超標！彰化順弘牧場的雞蛋檢出芬普尼殘留超標，食藥署與農政單位將現場136.5箱問題蛋封存，但問題蛋早經由蛋行，流入雙北業者，再流入散戶、早餐業者手中。若加上預防性下架的蛋品，共有2303箱、46萬600顆蛋遭民眾吃下肚，其中374箱、7萬4800顆蛋經食藥署確認為芬普尼超標的問題雞蛋。
流入雙北消費者及早餐店
農委會副主委黃金城表示，接獲食藥署通報，上月25日在彰化縣順弘牧場抽樣3件雞蛋，驗出農藥芬普尼超標，地方政府送到中央畜產會檢驗，除了要驗芬普尼，還有戴奧辛、乃卡巴精、抗生素殘留等一系列項目，加上各縣市送來的樣品依序檢驗，該牧場的雞蛋按照時程去排剛好適逢過年，所以年後才驗出有芬普尼。
黃金城說，已要求中央畜產會等相關單位改善，檢驗項目不要累積到連假後，盡量壓縮到24小時，最好不要超過48小時，否則樣品都送來了卻沒驗，等到結果出爐，農產品都上架，也很難追查。
送驗時程緊年後才驗出
食藥署北區管理中心副主任鄭維智表示，上月在順弘牧場抽樣的3件雞蛋檢體，檢出芬普尼殘留超標，即將現場136.5箱、2730台斤的問題蛋封存。同批蛋品售於台北市貿信輝蛋行，該蛋行除自行販售外，也出貨於新北土城、板橋2家業者，全數雞蛋賣光光，共374箱、7萬4800顆問題蛋被吃下肚。
另有一批不同日期、同牧場流出的雞蛋，由貿信輝蛋行進貨1995箱，售出後僅剩66箱。雖未確認是否同為芬普尼超標，但為安全起見，食藥署仍進行預防性下架。該批雞蛋共有1929箱、38萬5800顆遭民眾吃下肚。
林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海表示，芬普尼是殺蟲劑的一種，被美國環保署列為C級致癌物，其急毒性中等。經動物實驗發現，將增加甲狀腺腫瘤的風險，但在人體身上並無致癌證據。
食藥署中區管理中心蔡淑貞主任表示，雞蛋中的芬普尼並非添加物，而是飼養過程的問題所致，目前尚無法確認其中的原因。至於後續的處置，則待農委會進行判斷。
(中國時報)
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