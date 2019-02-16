激辯黨內初選制！吳敦義拋全黨員投票 柱疑人頭灌水

2019年02月16日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 季節 、 林欣儀 、 陳淑娥 ／綜合報導 ／綜合報導

前國民黨主席洪秀柱15日接受廣播電台專訪力挺全民調。（POP撞新聞提供）

對於誰來角逐總統大位，台中市長盧秀燕15日表示，好的領導人、能勝選更為重要。（陳淑娥攝）

國民黨內總統初選鬧得沸沸揚揚，黨主席吳敦義反對全民調，近日更觸及「全黨員投票」，引發聯想。前國民黨主席洪秀柱則力挺全民調，質疑很多黨員來歷不明，與吳競選黨主席時，原本黨員只有20多萬人，到投票時變40幾萬人，黨員都從哪來？

吳敦義則反擊，韓國瑜剛去高雄參選市長時民調也不高，如果光看民調也不用選了，但之後就提升上來了。若中常會通過以全體黨員投票方式，並規定需須入黨6個月或4個月以上，人頭黨員就會無效；不過，他也強調，現在講的只是可能的選擇方式之一，並非主張「全黨員投票」。

柱挺全民調 不怕灌票

洪秀柱在接受廣播專訪時表態支持全民調，並強調非因前新北市長朱立倫民調高才支持，而是希望初選制度不要太複雜，就是公平、公正，讓大家都能理解；而去年縣市首長選舉初選就是採全民調，若現在弄個美式初選，「美國的體制跑來台灣做，可能全部走樣。」

洪秀柱還強調，初選時程應越早越好，然後就一起往前衝，傾全黨之力支持黨的候選人。她並認為，全民調不用擔心民進黨灌票，因為現在藍綠選民都很少，是中間選民增加了。

對於近來出現希望由高雄市長韓國瑜選總統的聲浪，洪秀柱則說，韓國瑜個人意願可能不強，他若能在高雄施展政績，未來大可更上一層樓，要是現在提早被拉去選總統，高雄市民能否接受，也令人擔心韓反而提早跌下來，這些因素都需要審慎考量。

須入黨6個月 吳設防線

面對黨員灌水的質疑，吳敦義反駁，如果是這樣，「選出的中常委不就也是問題了嗎？不可能是這樣狀況。」且國民黨推出的總統候選人，黨員竟然不能參與，而是由民調1068人去決定，這不是很奇怪的事情嗎？

他進一步說，國民黨如今規定為民調、黨員投票各占7成與3成，但很多人認為黨員應全部加入參與，且要繳黨費外，還要入黨4或6個月以上；像是如今已2月15日，若6個月以上就是8月，不可能拖到8月才定案，這樣人頭黨員就無效。

至於洪秀柱稱，當年若沒「換柱」，立委席次絕不會掉的那麼慘；吳敦義直回，那是團結不團結的問題，不是民調的問題，不能說全民調席次就會比較多，「是因為有那個波折，整個情況都亂了，不一樣的狀況。」

他還強調，現在講的都只是可能選擇方式之一，並非自己就主張全由黨員投票，如今仍由智庫開公聽會，邀請專家、學者討論，看用什麼方法比較好，其中之一就是讓黨員參與，「但我沒權力去決定說就由黨員投票」，智庫會做很嚴謹、公正、周延的考量。

燕只要勝選 形式不拘

對於吳敦義表示，「全民調是剝削」，並直言「黨員最大」。對此，台中市長盧秀燕昨表示，國民黨黨章中就有許多候選人的產生方式，應就「選出最好領導人、能勝選」2大方向去思考，能夠幫國家找到正確的領導人、能夠勝選比較重要，形式就不是那麼重要了。

(中國時報)