激辯黨內初選制！吳敦義拋全黨員投票 柱疑人頭灌水
國民黨內總統初選鬧得沸沸揚揚，黨主席吳敦義反對全民調，近日更觸及「全黨員投票」，引發聯想。前國民黨主席洪秀柱則力挺全民調，質疑很多黨員來歷不明，與吳競選黨主席時，原本黨員只有20多萬人，到投票時變40幾萬人，黨員都從哪來？
吳敦義則反擊，韓國瑜剛去高雄參選市長時民調也不高，如果光看民調也不用選了，但之後就提升上來了。若中常會通過以全體黨員投票方式，並規定需須入黨6個月或4個月以上，人頭黨員就會無效；不過，他也強調，現在講的只是可能的選擇方式之一，並非主張「全黨員投票」。
柱挺全民調 不怕灌票
洪秀柱在接受廣播專訪時表態支持全民調，並強調非因前新北市長朱立倫民調高才支持，而是希望初選制度不要太複雜，就是公平、公正，讓大家都能理解；而去年縣市首長選舉初選就是採全民調，若現在弄個美式初選，「美國的體制跑來台灣做，可能全部走樣。」
洪秀柱還強調，初選時程應越早越好，然後就一起往前衝，傾全黨之力支持黨的候選人。她並認為，全民調不用擔心民進黨灌票，因為現在藍綠選民都很少，是中間選民增加了。
對於近來出現希望由高雄市長韓國瑜選總統的聲浪，洪秀柱則說，韓國瑜個人意願可能不強，他若能在高雄施展政績，未來大可更上一層樓，要是現在提早被拉去選總統，高雄市民能否接受，也令人擔心韓反而提早跌下來，這些因素都需要審慎考量。
須入黨6個月 吳設防線
面對黨員灌水的質疑，吳敦義反駁，如果是這樣，「選出的中常委不就也是問題了嗎？不可能是這樣狀況。」且國民黨推出的總統候選人，黨員竟然不能參與，而是由民調1068人去決定，這不是很奇怪的事情嗎？
他進一步說，國民黨如今規定為民調、黨員投票各占7成與3成，但很多人認為黨員應全部加入參與，且要繳黨費外，還要入黨4或6個月以上；像是如今已2月15日，若6個月以上就是8月，不可能拖到8月才定案，這樣人頭黨員就無效。
至於洪秀柱稱，當年若沒「換柱」，立委席次絕不會掉的那麼慘；吳敦義直回，那是團結不團結的問題，不是民調的問題，不能說全民調席次就會比較多，「是因為有那個波折，整個情況都亂了，不一樣的狀況。」
他還強調，現在講的都只是可能選擇方式之一，並非自己就主張全由黨員投票，如今仍由智庫開公聽會，邀請專家、學者討論，看用什麼方法比較好，其中之一就是讓黨員參與，「但我沒權力去決定說就由黨員投票」，智庫會做很嚴謹、公正、周延的考量。
燕只要勝選 形式不拘
對於吳敦義表示，「全民調是剝削」，並直言「黨員最大」。對此，台中市長盧秀燕昨表示，國民黨黨章中就有許多候選人的產生方式，應就「選出最好領導人、能勝選」2大方向去思考，能夠幫國家找到正確的領導人、能夠勝選比較重要，形式就不是那麼重要了。
(中國時報)
推薦閱讀
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範