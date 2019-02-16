吳正評估選總統 保留不選可能性

2019年02月16日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

國民黨主席吳敦義昨表示，他在評估是否參選總統，保留不選的可能性。對於宣稱自己準備選總統30幾年，吳敦義解釋，他的意思是指他過往的行政經驗，「如果要講準備，我也是準備了30幾年」，他從1973年就投身政治，但不是指自己非選總統不可。

吳敦義表示，是否選總統有兩個考慮，一個是從有意願選的黨員當中，要考慮他的能力、品德、操守、過去執政表現、團隊是否廉潔並且有較高的當選機率，這樣他就寬心了。此外，還有一個顧慮，就是如果他自己選，到哪裡籌錢？他不經營事業，當議員立委時都不做生意，他的團隊別說被調查起訴，甚至從來不曾被調查局問過話。選總統不是選立委或議員，動員的經費要多少？他也需要思考衡量。

吳敦義表示，是否參選正在評估當中，主要是希望從黨內適合的人當中挑選既廉且能又有機會當選的人，他自己當然也保留不選的可能性。至於不選的機率有多高？吳敦義說，還無法判斷。

(中國時報)