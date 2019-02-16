換柱之前 朱確曾說要徵召！新郎不是王金平 柱爆因為馬

2019年02月16日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

2020大選逼近，國民黨內初選鬧得沸沸揚揚，日前又因前立法院長王金平一番「新郎不是我」言論，重掀「換柱」波瀾。前國民黨主席洪秀柱說，當時黨主席朱立倫確實跟王金平說要徵召他，最後應該是前總統馬英九的因素，才沒讓王上陣，但中間怎麼變化不知道，因為她沒參與到。

洪秀柱昨接受廣播專訪還原事件始末時表示，「換柱」需分為初選前、換柱前兩階段，而初選前坦白講，「我的人生規畫完全沒有選總統這件事」，也沒辦法跟黨內幾大天王比，當時當然是希望天王中有人能出來選，尤其是在國民黨情勢困難時，但結果沒人願意出來。

她又說，朱立倫在初選前堅持拒絕參選總統，王金平也顧左右而言他，甚至聽到自己說，「那我就領表囉？」王也沒有意見。

洪還透露，參選後受到很多重傷，甚至民調結果也被說是「灌水」，並曾聽馬英九親口表示，黨內有聲音認為不換不行，有人評估不「換柱」，立委大概僅38席，換柱後可到45至50席，結果最後國民黨只拿到35席。至於若沒「換柱」，國民黨當年是否會選得比較好？她坦言，若自己參選未必能選贏，但「立委席次絕對不會掉那麼慘」。

另外，對朱立倫近日受訪公開表示，「唯一對不起柱柱姐」。洪秀柱也指出，朱立倫有好幾次來找她吃飯、聊天，而卸任市長前，朱也曾慎重地對於「換柱」一事正式道歉；自己當下則直言，「憑你一個朱立倫，沒有能耐與本事把我換掉」，當時也感覺到朱鬆了一口氣，「（朱）覺得我能了解他當時背負的壓力」。

在廣告時間與主持人閒聊時提到「換柱」之前，洪認為朱立倫確實跟王金平說要徵召他，也認為最後應該是馬英九的因素，才沒讓王上陣，但因為她自己是被換的當事人，中間怎麼變化就不知道了。

洪秀柱並說，若不是王金平提起，其實不太想再談這件事，而過了4年回想起「換柱」，是「遺憾但無怨無悔」。對於最後被換掉，她也說，過程不合程序，且太粗暴了，但早就不氣這件事情，也不是因為誰跟她道歉後才不氣的。

(中國時報)