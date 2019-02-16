新聞透視》拿韓國瑜駁全民調 吳敦義難服眾

2019年02月16日 04:10 中國時報 楊佳穎

國民黨內初選機制未定，黨主席吳敦義近日拋出「全黨員投票」想法；另一方面被問及是否因民調低才反對用全民調，他除強調這並非考量因素，更指高雄市長韓國瑜剛南下參選時民調也不高，若光看民調也不用選了。如此打出「韓國瑜牌」，無法說服大眾，只給人消費韓國瑜的印象，無助於2020大選及黨內團結。

2020總統大選逼近，眼看民進黨已起步，提名的總統候選人將在4月確定，反觀挾勝選氣勢的國民黨，黨內情勢撲朔迷離，不僅天王們動作頻頻，初選機制遲遲未定也讓各方角力頻頻，惹得國民黨基層支持者陷入焦慮，身為黨主席的吳敦義面對外界詢問也不願正面答覆，不免引發各種質疑及揣測。

如今，吳敦義拋出初選「全黨員投票」想法，而對於反對全民調是因民調低的質疑，竟打出「韓國瑜牌」，稱若光看民調也韓不用選了。如此對比，著實是忘記韓國瑜帶給國民黨什麼樣的改變及省思。

回顧韓國瑜掀起「韓流」，除了是因民眾對民進黨施政不滿，更是韓國瑜接地氣、庶民特質，敢講話、敢承諾，也了解民眾「拚經濟」的心聲，與傳統國民黨的政治人物相差甚遠，令人耳目一新，眾人擁戴及期盼下才掀起潮流，並進一步席捲全台，助黨拿下15縣市。

韓國瑜民調雖低，但離開政壇多年，可塑性高，反觀黨內「太陽」長期浸在醬缸中，不論年紀都是老氣橫秋、一身僚氣，如何讓支持者有新的期待？民調恐怕只會開高走低，和韓國瑜開低走高怎麼相提並論?

吳敦義的性格則與韓國瑜大大不同，雖然近期頻頻運用網路，盼展現親民一面，但顯然效果有限。黨內大天王若想要更上一層樓，應是真正去理解、學習韓國瑜如何抓住民心，擺脫黨內的思維及政治文化，而不是到處拿韓國瑜做話題或當擋箭牌，如此國民黨的未來更難以令人期待。

(中國時報)