韓避談選總統 自認個性像韋小寶
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬15日回雲林縣議會參加新春議員回娘家活動，對於媒體追問許多人希望韓國瑜選總統的看法，她連忙搖手說：「沒有！沒有！太看得起他了！」雲林縣長張麗善則強調，如果多數人民認同韓，她樂觀其成；韓本尊則自稱個性像韋小寶，避談總統大選。
李佳芬昨陪同也是老議員的父親李日貴回雲林縣議會「娘家」，一現身就成為焦點，好奇她和韓國瑜怎麼過西洋情人節？李佳芬說，2人一起吃鐵板燒，是韓國瑜決定的，他知道她的胃口，餐廳是女兒幫忙訂位，但沒有禮物，以前情人節會送花，今年沒有，他自己實在太忙，已經頭昏腦脹，大家要聚在一起也不容易，「能記得情人節就不錯了」。
國民黨內總統人選紛擾不休，青壯派力拱韓國瑜參選，外界呼聲也愈來愈大，李佳芬面對媒體追問韓會不會選總統，連忙搖手說了多次「沒有！」還強調「大家太看得起他了！他上任高雄市長才1個多月，我沒想那多，大家想太多了！」
張麗善隨後抵達，見到李佳芬便開心說：「歡迎回來！」由於張麗善被認為是力挺前立法院長王金平，被問及韓國瑜選總統的看法時表示，如果多數人認可韓國瑜出馬競選，她也樂觀其成。
台北市長柯文哲昨自比他工作時像雍正，是冷酷的酷吏，韓國瑜則比較溫暖，值得學習；韓國瑜昨在鳥松區瑯環宮發紅包時被問及此事，自比個性像韋小寶，因為韋小寶個性比較可愛，比較熱情一些。
韓國瑜昨剛抵達瑯環宮，就有人喊「總統好！」韓國瑜說，他聽到後心臟跳動得很厲害；他強調，自己現在就是專心幫高雄拚經濟，高雄經濟若衝不起來，他無言見高雄父老，所以先把高雄經濟衝起來、辦好教育、照顧好弱勢團體，這是他的職責，高雄鄉親託付他這個任務，他一定要努力。
對於是否會與上海台辦主任李文輝在佛光山會面，韓國瑜昨到高雄長庚出席醫療觀光記者會時受訪回應，目前沒計畫，因為行程很滿。至於國民黨黨內初選是否用全民調，韓低調說，「今天在醫院，不要講總統大選」。
(中國時報)
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