新聞透視》民進黨不尊重公投 又端公投當盾牌…阻絕兩岸 終將被選民唾棄

2019年02月16日 04:10 中國時報 季節

綠委管碧玲昨在立院開議就丟出震撼彈，為防國民黨日後洽簽和平協議，她要求陸委會修法，建高門檻，且需公民複決。陸委會主委陳明通回應，「會在適當時刻啟動修法」。面對九合一大選慘敗，很難想像民進黨竟在兩岸議題上如此底氣十足，面對明年大選，兩岸，必將成藍綠攻防重點，且將是民進黨用來凝聚選票及意志的催化劑。

修法管很大 視法律為無物

立院開議首日很兩岸。陳明通要推修法，協議要公投，還準備延長退將及高階公務員赴陸「行為管制」，以政治手腕玩法律，法律及公投都成民進黨遂行政治意圖的工具。

首先，如果真這麼重視公投，那為何以核養綠公投高票通過後，蔡政府卻悍然拒絕修改非核政策？其次，為何其他事不修法明定公投，兩岸簽署協議就要？舉例來說，對人民加稅，或先前修法砍掉勞工7天假，政府就不需經人民直接公投同意？一般而言民主國家決策，應是涉及限制剝奪侵害人民權益或自由時才特別慎重，民進黨反其道而行，實欠缺說服力。

全球化時代 鎖國不利台灣

再說，費盡心思在兩岸「築牆」，形同海禁，究竟是讓台灣受益還是受害？除嚇嚇自己民眾，究竟能取得什麼效果，令人懷疑。眾所周知，全球化時代是高速流通時代，不僅資訊，人才、經貿、金流，無不以廢除圍牆為最高旨意，外國在台商會近年就多次提議，如果台灣與大陸更暢通，就願擴大在台投資；人盡其才，貨暢其流，全球都知，就是民進黨不知。

操作兩岸攻防 斧鑿斑斑

歸根究柢，面對明年總統大選，民進黨顯然準備進一步箝制兩岸關係，在兩岸製造攻防話題，以利泛綠及獨派的團結，並激發台灣本土意識凝聚共識與力量。既然民生經濟牌已無法打，那就打兩岸牌，藉此挽救頹廢聲勢。

但如同韓國瑜問的，民進黨既不敢台獨，又不愛中華民國，也不要九二共識，又藉修法阻撓兩岸和平，那民進黨到底要什麼？

從立院開議首日可得見，民進黨操作兩岸議題策略斧鑿斑斑。民進黨不斷強化意識形態治國，無視大陸崛起現實，無視拚經濟最優先，最終只會讓選民唾棄。

(中國時報)