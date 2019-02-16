藍委開炮 行為管制說不清 擺明針對國民黨
加強管制退將及高官赴陸──兩岸條例第9-3條修正草案
民進黨立院黨團將優先推動《兩岸人民關係條例》修法，將退休高階政務官赴陸管制由現行3年拉長至15年，形同針對前正、副總統馬英九、吳敦義而來。對此，陸委會主委陳明通昨在立院表示，修法是因退將跑到大陸參加慶典，有礙國家尊嚴，所以才修法進行「行為管制」。但他澄清，是行為管制，非年限管制，無所謂3年延長15年事情，請馬、吳放心。
綠委管碧玲質詢陳明通說，「我們真要把限制特定政務人員到中國大陸，從3年延長到15年嗎？」陳明通說，這項修法是他上任前就有，主因退役將領跑到大陸參加慶典，有礙國家尊嚴，所以很多立委提案要進行「行為管制」。
管追問，所以是要求退將不要參加某些政治活動，但出境管制時間還是維持3年？陳明通說「對」，並強調修法是「行為管制」，不是「身分管制」，原來3年並未延長。
管碧玲還特別問，「所以馬、吳不會受影響？」陳明通說，沒影響，請他們放心。
對此，國民黨立委江啟臣說，針對行為進行控管，隱藏的模糊與爭議將衍生法律及政治爭議，他舉例說，陳說退將赴陸參與唱國歌場合有礙國家尊嚴，問題是，民進黨縣市首長登陸，難道不會看見五星旗？難道不會聽見進行曲？北京故宮前，如聽到算不算有礙國家尊嚴？陸委會修法方向，是不是告訴大家，只要你有政治身分就別想登陸？
江啟臣呼籲，陸委會必須要把所謂的「行為限制」說清楚，否則，合理懷疑就是針對國民黨而來。
日前陸委會曾表示，修法受規範人數約千人內，指馬、吳確是適用對象。根據政院版草案，不能參加「政治性活動」及由其領導人主持的慶典或活動，「領導人」明定中共總書記、軍委主席，國家主席、人大委員長及政協主席五職務。依此看，「馬習二會」、「吳習會」恐都受影響。且一旦違法，最重可終身剝奪月退俸或裁罰新台幣500萬元。
(中國時報)
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