蘇揆立院首秀談兩岸 立委轟空洞

2019年02月16日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

蘇貞昌任行政院長後赴立院首秀，兩岸議題成主要焦點。他說，政府絕對守護主權、對兩岸互動從不反對，盼政治及公眾人物要以台灣利益最優先。他提到，如今2300萬人的守護責任在身，「絕不容（台灣）就在我們這一代被中國併吞過去」。

不過國民黨籍立委王育敏批評，蘇談話空洞，毫無論述，可能自己沒甚麼想法。之前高雄市長韓國瑜質疑蔡總統把台灣帶去哪，蔡的回應也非常空洞，不著邊際。兩岸要往來，但民進黨拿不出辦法，搞到韓國瑜等縣市長還要自己為地方找出路，這是中央政府失能，蘇揆談話非常不當。

蘇貞昌昨在回答親民黨立委周陳秀霞質詢，要如何要如何化解兩岸爭議、分歧。蘇表示，台灣充滿善意，一直希望大家在對等、尊重、互惠、互利情形下好好互動，但中國大陸領導人毫不客氣講明「九二共識」就是「一個中國」、「一國兩制」，還要提一國兩制台灣方案，「這不是在於台灣不互動，是中國要併吞、侵略台灣」。

蘇貞昌說，希望中國大陸是要善意對待，不要一心想併吞台灣，他指出，蔡英文先前提「四個必須、三道防護網」，受到民意高度肯定，因此也希望相關政治、公眾人物，言行要以台灣利益最優先。

至於要提出怎樣的新論述，作兩岸交流基礎？蘇表示，台灣與中國大陸這樣也10幾年了，「論述都沒用，你只要跟他說同意一個中國，都不用論述，他們最高興，但我們能這樣嗎？絕不容許」。蘇貞昌指出，全體國人過民主的生活，大家能在台灣安全、努力，絕不容就在自己這一代被中國大陸併吞過去；且中國大陸再怎麼有錢、繁榮，再大的商業人士一天就能不見，再漂亮的電影明星說關就關，也不知關在什麼地方，「所以不要想他（陸）那裡有錢且繁榮，也不要想錢而忘了主權」。

(中國時報)