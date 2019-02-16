禁簽協議 陳明通稱要讓韓懂分際

2019年02月16日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

高雄市長韓國瑜準備出訪大陸南方多個城市進行經貿交流，陸委會卻出手表示「不准簽任何協議」，引發外界質疑鎖國。對此，陸委會主委陳明通昨酸溜溜地說，陸委會是讓韓國瑜了解分際，簽署協議屬中央職權，依法是由陸委會及相關機關進行；若是一般買賣契約就沒這問題，所以陸委會是把這些「分際」讓韓國瑜了解。

韓國瑜即將在下月出訪大陸，預計先將與南方經濟性強的城市進行交流。消息傳出，陸委會立刻出手恫嚇，強調不能簽任何協議；對此，韓國瑜一度不解地回應，高雄市政府對於兩岸的開展，任何一個小小活動陸委會好像就得重感冒，這是沒必要的，因為這些都是經濟交流。

面對外界質疑，陳明通回應，基本上中央跟地方是一體的，上次去高雄也和韓國瑜相談甚歡，大家尋求一個戰略協同，因此韓國瑜有些不了解的地方，陸委會也和他提醒。他還刻意吃豆腐地說，就像陸資買房有「543條款」，這是韓國瑜不知道的。

對於韓國瑜表示陸委會提醒赴陸期間「不准簽任何協議」是大驚小怪，陳明通說，陸委會是要跟韓國瑜不了解的地方做說明，因台灣是法治國家，涉及公權力簽署協議，依「兩岸人民關係條例」是授權陸委會及相關機關才能簽署，且回來後還要經國會監督。

陳明通進一步表示，若是一般買賣契約因不涉及公權力，就沒有問題，所以陸委會是把這些「分際」讓韓國瑜清楚了解。

被問到陸委會這樣做，算不算是警告韓國瑜？陳明通說，「我不建議這樣解讀」。

(中國時報)