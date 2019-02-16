韓市府強調是拚經濟 農漁會籲勿政治掛帥
高雄市長韓國瑜日前證實3月前往大陸南方幾個經濟性較強的城市訪問，對此，陸委會主委陳明通昨表示，告知韓勿簽任何協議「是讓他了解分際」；高巿府新聞局長王淺秋昨再述韓國瑜立場說，高雄目前安排的大陸出訪行程完全是經濟交流，韓市長完全了解中央、地方政府權限分際，不會有陸委會擔心的問題。
韓國瑜本月24日將出訪馬來西亞及新加坡，3月下旬將登陸訪南方數城市，4月則赴美參訪。韓國瑜說，行程要與對岸溝通後再向外報告；至於不准簽協議，韓國瑜說，「我做的是貨出去、人進來的經濟活動」，他拜託陸委會不要大驚小怪。
《兩岸關係條例》涉簽協議條款包括第5-1條之1及第33-1條，要求地方政府機關非經陸委會授權，不得與大陸任何層級機構或法人簽任何協議；民間則非經主管機關許可，不得與陸簽任何涉及政治及國安之合作行為。
高雄巿農會理事長蕭漢俊表示，韓巿長要把農產品賣出去，並以政府機構幫忙牽線，如此而已，講白就是去做生意，「貨出得去，農民才有銷路」，這也是幫台灣政府做事，不用太緊張，不要太政治掛帥。
高雄區漁會理事長謝龍隱說，他不清楚巿長赴陸行程，可能是想將農漁產品賣往大陸，對陳明通說法，他認為巿長可能也要去溝通。
財團法人農漁會南區資訊中心執行長林國正認為，韓國瑜當過立委，很清楚地方政府權限是什麼，去大陸是要去履行「貨出得去，人進得來」諾言，提升高雄經濟，不是去做政治上的協議。
林國正反問「韓國瑜何時講過去談政治協議？」質疑陳明通為何把韓國瑜沒講過的話栽到他口中，他認為，這段期間包括蔡總統都跳出來講話，陳明通應是對主子效忠跟宣誓。
(中國時報)
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