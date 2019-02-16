核能當作備用電源 蘇揆否決

2019年02月16日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 王揚傑 ／綜合報導 ／綜合報導

經濟部長沈榮津昨在立法院答詢時表示，核能機組「不是我不用，是沒辦法用」，要用核能要地方能接受；至於有工商團體倡議核能轉備用電源，行政院長蘇貞昌答詢時，也強調「沒有（規畫）」。

蘇貞昌昨首度率部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，而親民黨立委周陳秀霞質詢，「以核養綠」公投已通過，經濟部仍拍板核電不重啟、不延役，已通過的公投結果可以這樣不尊重？

經長表示 須地方能接受

沈榮津回應，公投是期程，這部分經濟部有處理、廢掉期程，至於大家現在聽到核能有機組為什麼不用，「不是我不用，是沒辦法用」，要用核能要地方能接受，像核二廠的爐心中燃料棒拿不出來，燃料池滿了，新北市政府不准建乾貯設施，而新的燃料棒就進不去、不能發電，所以不是不用。

此外，時代力量立委洪慈庸質詢時也關心，有工商團體倡議核能轉備用電源，是否有這樣的選項？蘇貞昌則直回「沒有（規畫）」。

洪慈庸又追問，若工商團體再講，不會因為壓力而有「備用」這選項？蘇貞昌表示「我不會講謊話」，核一、核二、核三、核四是個怎樣情形，就在那裡，過去也因為政策錯誤，才會浪費那麼幾千億走到這裡，到現在後續問題沒辦法處理；而行政院尊重公投結果，至於怎樣穩定供電，也都尊重公投結果，在效期內也都照辦。

蘇貞昌指出，政府為非核家園努力的心意始終不變，而事實狀況是，就算有想要用核電廠，其實也窒礙難行，「所以我很明確地講，就是沒有」。

非核家園 政府心意不變

對於沈榮津指稱，，核二燃料池滿了，新的燃料棒進不去，所以不能用，核二是卡在地方。新北市核能安全監督委員會反駁表示，核二燃料池目前尚有貯存空間，可供反應爐退出燃料棒並持續運轉，請中央勿混淆視聽，誤導民眾。

新北：燃料貯存尚有空間

新北市核安委員會指出，核二廠用過核子燃料池於2017年趨於池滿，台電公司為使1、2號機能持續運轉，分別於2017年6月及今年1月將燃料護箱裝載池，改為用過核子燃料貯存空間，其容量為2部機組各增加440束的貯存空間，並獲原能會安全審查通過使用中；截至目前，1號機用過核子燃料池尚有150束、2號機尚有450束的貯存空間。

(中國時報)