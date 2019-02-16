Google推3D地圖 愛國者基地曝光

2019年02月16日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

Google Maps日前導入「3D城市地圖」功能，能讓都市建物立體還原，畫面解析度也相當高，包含新店愛國者飛彈陣地等都能看得一清二楚。國防部長嚴德發表示，會與Google公司協調，基於國家安全考量請他們配合處理。軍事專家認為，這在科技時代已經是避無可避，但是平時與戰時的配置會有所差異，軍機外洩的疑慮不應被過度放大。

嚴德發強調，各重要軍事營區設施都有戰力保存、防護的一些做法，平時的營區也不代表它的戰時位置，「請國人放心，我們都會做一些處理。」他說，如今遙測衛星、商業衛星非常發達，導航、路況遙測都非常進步，各國都有這樣的情形，因此軍事上也會做一些檢討、因應，絕不會影響到軍事行動。

媒體追問，國軍一直都是被動處理，有沒有辦法主動避免？嚴德發表示，後續也會考量有怎樣的規範，像是修法給予約制；目前僅有要塞堡壘法可以做一些約制，但規範是否能將現在所有營區，包含飛彈陣地涵蓋進去，這部分會再做檢討、修法。

軍事專家亓樂義表示，要隱藏導彈的方法有二，不是藏起來，就是不斷移動。他指出，最好的方法還是加強機動性，平常配置的地點並不是絕對位置，更不等於戰時一定會出現的地點。

亓樂義解釋，真正發生戰爭的時候，愛國者飛彈是一發射完就會移動據點，如果狡兔有三窟的話，並不是這麼容易被捕抓到。比起陣地位置曝光，戰時的戰術運用才是真正的機密。

「亞太防務」雜誌總編輯、軍事專家鄭繼文強調，戰力保存過去一直是漢光演習的重點項目，如何進行偽裝、設置誘餌及加強機敏設施隱蔽，讓敵方所獲得的情資大打折扣，都是國軍重視的重要課題。

鄭繼文指出，其實哪個國家的衛星在哪個時間通過台灣上空都可查到，我方有心的話，其實可反過來針對中共衛星通過台灣上空時故布疑陣，設置誘餌部隊，混淆對方情資。只不過現在是平時不需如此。

(中國時報)